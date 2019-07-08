Чистому небу рисуют новые перспективы

ПАО «Ростелеком» может помочь городским властям выполнить программу «Чистое небо» по демонтажу телекоммуникационных кабелей с центральных улиц Петербурга, которая буксует несколько лет. Суть предложения «Ростелекома» заключается в том, что за счет собственных инвестиций компания перенесет провода в свою кабельную инфраструктуру под землей и отобьет затраты за счет ежемесячной аренды. К недостаткам этого предложения аналитики относят то, что не во всех местах у «Ростелекома» есть техническая возможность разместить провода, кроме того, операторам связи придется арендовать инфраструктуру у конкурента.

По данным “Ъ”, на прошлой неделе «Ростелеком Северо-Запад» разослал участникам рынка связи предложение поучаствовать в программе «Чистое небо», которую, начиная с Суворовского проспекта, оператор хочет реализовывать своими силами. «Ростелеком» предлагает за свой счет перенести провода других операторов в канализацию, а они впоследствии будут платить компании за аренду инфраструктуры под землей. С каждым оператором условия и сроки переноса будут оговариваться отдельно. В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили, что прорабатывают проект о переносе воздушных линий в свою кабельную инфраструктуру, но от подробностей отказались.

Очистить центральные улицы Петербурга от телекоммуникационных кабелей, висящих между крышами домов и искажающих его эстетическое восприятие, городские власти задумали еще в 2012 году. Но если изначально руководство комитета по информатизации связи (КИС) заявляло о необходимости снятия кабельных линий со всех крыш города, то спустя пять лет, не сумев реализовать столь амбициозную задачу, КИС вместо тотального запрета на прокладку линий по крышам решил обеспечить альтернативное решение. КИС совместно с подведомственным СПб ГУП «АТС Смольного» начал прокладывать подземные магистральные волоконно-оптические линии связи высокой емкости, обеспечивающие возможность переключения с последующим демонтажом существующих участков воздушных линий связи.

Пилотный проект «Чистого неба» на Невском проспекте стартовал в 2017 году. Изначально планировалось, что главную улицу города от воздушных кабелей очистят до конца года, но сроки постоянно сдвигались. Сотрудники КИС и операторы обвиняли в этом друг друга. В итоге на сегодня Невский проспект полностью не очищен от воздушных линий, а к демонтажу кабелей на Суворовском и Вознесенском проспекте даже не приступали, хотя действующий глава КИС Денис Чамара заявлял о таких планах в 2017 году. Представитель КИС Елена Иванова на запрос “Ъ” не ответила.

Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что программа «Чистое небо» у «Ростелекома» также «не полетит» — из-за невыгодных условий, которые ставят перед операторами. «Стоимость аренды у "Ростелекома" будет высокой, так как она компенсирует отсутствие платы за технические условия размещения в кабельной инфраструктуре и установленный платеж. Также здесь встает вопрос о конкуренции: участникам рынка связи придется платить аренду не независимому игроку, а конкуренту. Но самое главное — демонтировать воздушные линии получится не везде: речь идет только о тех местах, где у "Ростелекома" есть техническая возможность для размещения»,— отметил эксперт.

Протяженность кабельной канализации в Петербурге, принадлежащей «Ростелекому», составляет около 4 тыс. км.

В Москве, в отличие от Петербурга, программа «Чистое небо» успешно реализуется с 2015 года. Причина в том, что столичные власти специально для этих целей построили дополнительную кабельную канализацию общей протяженностью почти 470 км. Сейчас под московскими улицами более 75 тыс. км линий различного напряжения — это в 3,5 раза больше, чем протяженность воздушных коммуникаций.

Алексей Кириченко