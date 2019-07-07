Три человека погибли при взрыве бензовоза под Екатеринбургом

В Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший топливо. Погибли три человека, еще шестеро, включая водителя, пострадали, сообщает региональное управление МВД. Руководитель пресс-службы ГУМВД Валерий Горелых рассказал, что водитель разрешил семерым туристам ехать на цистерне, не справился с управлением и съехал в кювет.

В региональном МЧС подтвердили эту информацию. «По предварительной информации, произошел съезд автомобиля с дороги, опрокидывание с последующей разгерметизацией и возгоранием топлива. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива»,— говорится в сообщении МЧС (цитата по «РИА Новости»).

Господин Горелых добавил, что на месте работают следственно-оперативная группа и скорая помощь. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавших.