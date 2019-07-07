Группа ИСТ вошла в ОВК и вышла

Группа ИСТ вновь вышла из капитала Объединенной вагонной компании (ОВК), продав купленные в мае 14,99% компании структурам Эмиля Пирумова. Господин Пирумов до сих пор не проявлял публичного интереса к вагоностроительному бизнесу.

Группа ИСТ, основавшая Объединенную вагонную компанию (ОВК), выходит из ОВК, не успев толком в нее вернуться после предыдущей продажи своего пакета. Согласно сообщению о существенном факте, опубликованному ОВК 5 июля, 14,99% в капитале ОВК 26 июня приобрела кипрская Plainwhite Consultants Limited. «Первая тяжеловесная компания» (ПТК), ранее принадлежавшая Сергею Генералову, но зимой выкупленная у него группой ИСТ и дружественными ей структурами, в свою очередь, утратила свои голоса.

Plainwhite зарегистрирована в мае 2018 года. Единственным акционером офшора, согласно сообщению ОВК, является Эмиль Пирумов. Господин Пирумов, как следует из открытых данных, был управляющим директором МШУ «Сколково» в фазе строительства школы. После закрытия ГЭС-2 в Москве на Болотной набережной и передачи его фонду современного искусства V-A-C Леонида Михельсона возглавлял соответствующее ООО.

ОВК, лидер по выпуску грузовых вагонов в РФ (19,7 тыс. по итогам 2018 года), простилась со своими основателями в конце 2018 года, когда принадлежащие им 9,33% компании перешли к конкурирующему «Уралвагонзаводу» (УВЗ, входит в «Ростех»). Сама же группа ИСТ тем временем совместно с партнерами выкупила у Сергея Генералова «Первую тяжеловесную компанию» (ПТК). И уже в феврале ПТК вошла в ОВК, приобретя с рынка 14,8% акций предприятия (см. “Ъ” от 15 мая). Основные акционеры ОВК при этом остались прежними: наиболее крупный пакет в следует из информации на сайте компании, принадлежит «ФК Открытие» (24,3%), также среди крупных акционеров — НПФ «Будущее» (19,9%), структуры группы «Сафмар» (10,4%), «Открытие Холдинг» (7,9%). Прочим стратегическим инвесторам принадлежит 0,7%; 12,5% акций ОВК — в свободном обращении.

Наталья Скорлыгина