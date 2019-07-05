Интерьеры Лионского зала Екатерининского дворца отреставрируют за 212 млн рублей

ФГБУК ГМЗ «Царское село» объявило конкурс на выполнение работ по реставрации интерьеров Лионского зала Екатерининского дворца. Речь идет о воссоздании каминов, дверных полотен, наличников балконных дверей и зеркал с подзеркальными столиками. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 211,9 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчика выберут 7 августа. Все реставрационные работы необходимо выполнить до 1 декабря 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на реставрацию Зубовского флигеля Екатерининского дворца выделили 76,3 млн руб.