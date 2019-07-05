«Урожаю» назначено долговое пенальти

Новый гендиректор играющего в ПФЛ клуба «Урожай» Станислав Лысенко рассказал о финансовых проблемах команды. По его мнению, прежнее руководство платило игрокам не соответствующую уровню профессиональной футбольной лиги высокие заработные платы и раздуло штат. В результате, считает господин Лысенко, были накоплены значительные долги, чтобы рассчитаться по ним «Урожаю» придется уменьшить выплаты игрокам до 10 раз и отказаться от выездов на сборы. Эксперты считают, что по сути руководству приходится выбирать между немедленным и отложенным банкротством клуба.



Новый генеральный директор ФК «Урожай» Станислав Лысенко заявил на пресс-конференции, что на протяжении прошлого сезона клуб шел по пути, проложенном его предшественником - обанкротившейся «Кубанью». «За год “Урожай” нарастил большой долг, расходы превышали бюджет, в результате образовалась задолженность перед сотрудниками клуба», - сообщил господин Лысенко. Ее размер он называть не стал, однако сообщил, что составил график выплаты долгов по зарплате. Доходы клуба в прошлом сезоне составляли 12 млн руб. в месяц. По словам его гендиректора, игрокам были установлены зарплаты, завышенные для Профессиональной футбольной лиги, в которой играет «Урожай». Зарплата ведущих футболистов достигала 300-400 тыс. руб. в месяц. При этом штат «Урожая» был сильно раздут и составлял 94 человека.

«Сейчас мы сокращаем штат до пятидесяти с небольшим человек, зарплаты игроков будут составлять от 20 до 40 тыс. руб. в месяц. Задача, стоящая перед организацией в этом сезоне, не занять первое место в дивизионе, хотя, мы будем стараться, а сохранить структуру клуба и избавится от долгов», - рассказал Станислав Лысенко. Помимо сокращения штата и зарплат клуб вынужден отказаться от выездных тренировочных сборов и намерен взимать плату за билеты. Ранее посещение игр желто-зеленых было бесплатным. Поиском источников финансирования для футбольной команды, по словам генерального директора, занимается вице-губернатор края Андрей Коробка.

В июле «Урожай» получил лицензию на выступление в ПФЛ. Как отметил господин Лысенко, лицензия будет действительна в случае выполнения клубом ряда условий, поставленных Российским футбольным союзом. Называть эти условия генеральный директор желто-зеленых отказался, уточнив, что их невыполнение означает прекращение выступления команды в лиге. В данный момент практически все игроки команды разорвали свои контракты с ФК по соглашению сторон, лишь три молодых игрока из прежнего состава согласились играть за «Урожай». 8 июля намечено подписание трудовых договоров с 19 футболистами, 12 из них, так же как и весь тренерский штаб, перешли из любительского клуба «Кубань» (в отличии от банкрота - НАО «ФК “Кубань”», эта команда выступает в первенстве края в высшей любительской лиге). «Те футболисты, которые будут играть за “Урожай” на 90% - воспитанники кубанской футбольной школы», - сообщил гендиректор клуба.

Напомним, Станислав Лысенко сменил на посту гендиректора Дмитрия Градиленко, которого в июне дисквалифицировали за попытку подкупа игроков ФК «Черноморец». До назначения господин Лысенко занимал пост спортивного директора любительского клуба «Кубань».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ФК «Урожай» был создан в июне 2018 года на базе банкротящегося ФК «Кубань», новую команду собирали в кратчайшие сроки. В середине февраля 2019 года прокуратура Прикубанского округа города Краснодара вынесла представление гендиректору клуба Дмитрию Градиленко с требованием ликвидировать имеющиеся в клубе задолженности по заработной плате перед сотрудниками. На момент проверки она составляла 9,5 млн руб. В марте Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по краю взыскало с клуба более 3 млн руб. в счет выплаты задолженностей по заработной плате. По итогам прошлого сезона ФК занял второе место в дивизионе «Юг» ПФЛ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 70% акций ООО «ФК “Урожай”» принадлежит ООО «Оптима Юг», 30% - ООО «Ростагро». Чистая прибыль «Оптимы Юг» в 2017 году составила 171 тыс. руб., данных по «Ростагро» нет. В декабре прошлого года НАО «ФК "Кубань"» было признано банкротом. Долги клуба, в том числе, по зарплате игрокам превысили 1,5 млрд руб.

Как отмечает эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев, принимаемые руководством «Урожая» меры по оздоровлению, возможно, в краткосрочной перспективе дадут финансовый эффект. Однако столь радикальное снижение зарплат вряд ли позволит удержать спортивные позиции футбольного клуба. «Внешняя среда ведь останется неизменной, и если новые игроки проявят себя, их перекупят конкуренты. По сути, это выбор между немедленным и отложенным банкротством», - сообщил эксперт. Он также отмечает, что, несмотря на популярность футбола в РФ, его вряд ли можно считать доходным бизнесом. Самоокупаемость в этой сфере скорее исключение, чем правило. Если успешные клубы еще могут зарабатывать на рекламных контрактах и трансфертах выращенных футбольных звезд, то остальным невозможно существовать без спонсорской помощи.

Андрей Ульченко