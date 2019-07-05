«Метрострой» подал иск к Смольному на 8 млрд рублей

ОАО «Метрострой» подал встречный иск к Смольному на сумму 8,2 млрд рублей в рамках дела о взыскании с подрядчика Дирекцией транспортного строительства 2,8 млрд рублей, полученных во время строительства станций метро Невско-Василеостровской линии ( «Новокрестовская» и «Беговая»). ДТС подала иск на взыскание с «Метростроя» суммы, которую считает необоснованным обогащением.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, «Метрострой» подал встречный иск 4 июля. Рассмотрение дела судом назначено на 18 июля.

Третьим лицом по делу проходит « ООО "Стройконтроль-2018». Компания выполняет функции строительного надзора и занимается инженерными изысканиями.