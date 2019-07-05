Железнодорожнику перекрыли выход

Как стало известно “Ъ-Урал”, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему начальнику Забайкальской железной дороги Валерию Фомину. Он был осужден год назад райсудом Читы на шесть лет лишения свободы за коммерческий подкуп и мошенничество. На Урале от отбывает наказание.

По данным Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, судья Николай Коблов рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении защитников начальника Забайкальской железной дороги — филиала РЖД Валерия Фомина. «В удовлетворении ходатайства было отказано»,— пояснили в райсуде. Осужденный сейчас отбывает наказание в ИК-2 (расположена в Верх-Исетском районе Екатеринбурга).

Напомним, в мае 2018 года Центральный райсуд Читы (Забайкальский край) приговорил Валерия Фомина к шести годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. руб. Он признан виновным в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

В октябре 2016 года он был задержан сотрудниками УФСБ Забайкальского края. Основным эпизодом уголовного дела стала история с автомобилем Toyota Land Cruiser 100, полученным, по материалам дела, от совладельца компании ООО «РесурсТранс» Сергея Виленского. В марте 2015 года господин Фомин предложил господину Виленскому передать ему в личное пользование внедорожник (его стоимость составила 1,8 млн руб.). За это он пообещал бизнесмену скорейшее заключение договоров на оказание автотранспортных услуг и аренды движимого и недвижимого имущества между Забайкальской железной дорогой и «РесурсТрансом».

В ходе следствия и суда Валерий Фомин вину не признал. Он и его защита настаивали на незаконном возбуждении уголовного дела, так как в действиях подсудимого не было признаков состава преступления. Господин Виленский заочно был обвинен в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) и сейчас находится в розыске.

Адвокаты Валерия Фомина от комментариев по делу отказались. «Мы это дело не обсуждаем»,— пояснила адвокат Валерия Элькинд. Известно, что основания для подачи материалов на УДО у подсудимого появились в начале года: Забайкальский краевой суд частично изменил приговор, засчитав Валерию Фомину срок в следственном изоляторе (почти два года) по правилу «день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима».

Игорь Лесовских