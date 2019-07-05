Росстат отрицает связь роста продолжительности жизни с выборами

В год перед выборами президента наблюдается резкий рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в России, обратил внимание РБК. Перед избирательными кампаниями 2008, 2012 и 2018 годов прирост достигал 0,8–0,9 лет, а затем снижался в два-четыре раза. Например, в прошлом году этот показатель составил 0,2 года — минимум с 2014 года.

Росстат заявил изданию, что связи между выборами и ростом ожидаемой продолжительности жизни нет, и «не стоит придавать слишком большого значения флуктуациям ежегодного прироста ОПЖ».

Служба пояснила, что на этот показатель влияют волны холода или жары, а также заболеваемость гриппом и ОРЗ. «В странах с холодным климатом эта зависимость особенно очевидна»,— отметили в Росстате.

Например, в 2016 году было сильное похолодание в ноябре–декабре, что оказало негативное влияние на ожидаемую продолжительность жизни, а в 2017 серьезных изменений зафиксировано не было. Кроме того, в этот год выросла продолжительность жизни мужчин — на 1 год.

«В 2018 году мы наблюдали неприятные последствия похолодания в марте-апреле. В 2019 году мы пережили похолодание в январе-феврале, и это, возможно, тоже повлияет на значение показателя ОПЖ за текущий год»,— заключили в службе.

Там также отметили, что подобные волнообразные изменения ОПЖ наблюдаются и в Европе. Например, во Франции в августе 2003 года от аномальной жары погибли около 15 тыс. человек. В целом рост ОПЖ «не является плавным и монотонным практически во всех странах».