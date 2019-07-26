26 июля, пятница
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Сегодня исполняется 41 год генеральному директору группы «Черкизово» Сергею Михайлову

Его поздравляет губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

— Уважаемый Сергей Игоревич, от имени Алтайского края и себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Хочу пожелать Вам здоровья, дальнейшего процветания, удачи, стабильности, оптимизма. Благодаря Вашим усилиям группа «Черкизово» сегодня известна как крупнейший игрок мясной отрасли России, который предлагает россиянам разнообразную и качественную мясную продукцию. Рады тому, что возглавляемая Вами компания теперь работает и в Алтайском крае. Желаем Вам успеха в покорении Сибири, реализации намеченных задач и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя