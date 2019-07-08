География безумия

Вот как выглядят регионы, где зафиксировано больше всего и меньше всего психиатрических диагнозов.
Количество заболевших на 100 тысяч населения
Источник: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, данные 2018 года
Нервные люди
Вот как выглядели самые распространенные психические диагнозы Россиян в прошлом году:
У 2 000 647 человек — расстройства непсихотического характера. Это большая группа заболеваний, к которой относят легкие депрессии, тревожность, неврозы, а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста (в 2012 году были диагностированы у 2 090 683 человек)
У 1 097 909 — психозы, слабоумие и шизофрения (в 2012 году — 1 091 574 человека)
У 862 176 человек — умственная отсталость (в 2012 году — 907 182 человека)
Источник: Минздрав
У нас и у них
В России гораздо реже выявляют психические расстройства, чем за рубежом. Но это вовсе не значит, что люди у нас болеют меньше:
Источник: Департамент здравоохранения города Москвы
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