07 июля, воскресенье
Войти в профиль
Огонёк

Коротко

Новости

все новости

Подробно

География безумия

Цифры

Вот как выглядят регионы, где зафиксировано больше всего и меньше всего психиатрических диагнозов.


Количество заболевших на 100 тысяч населения

  • Алтайский край 6271,2
  • Чукотский автономный округ 5193,7
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4718,4
  • Пермский край 4141,3
  • Красноярский край 3931,3
  • Чечня 955
  • Ингушетия 1157,8
  • Северная Осетия 1262,7
  • Кабардино-Балкария 1447,4
  • Москва 1667,4

Источник: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, данные 2018 года

Нервные люди


Вот как выглядели самые распространенные психические диагнозы Россиян в прошлом году:

У 2 000 647 человек — расстройства непсихотического характера. Это большая группа заболеваний, к которой относят легкие депрессии, тревожность, неврозы, а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста (в 2012 году были диагностированы у 2 090 683 человек)

У 1 097 909 — психозы, слабоумие и шизофрения (в 2012 году — 1 091 574 человека)

У 862 176 человек — умственная отсталость (в 2012 году — 907 182 человека)

Источник: Минздрав

У нас и у них


В России гораздо реже выявляют психические расстройства, чем за рубежом. Но это вовсе не значит, что люди у нас болеют меньше:

  • Биполярное аффективное расстройство — в 150 раз реже
  • Депрессии — в 60 раз реже
  • Тревожные расстройства — в 60 раз реже
  • Расстройства аутического спектра — в 65 раз реже
  • Болезнь Альцгеймера — в 50 раз реже

Источник: Департамент здравоохранения города Москвы

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя