География безумия

Вот как выглядят регионы, где зафиксировано больше всего и меньше всего психиатрических диагнозов.

Количество заболевших на 100 тысяч населения

Алтайский край 6271,2

Чукотский автономный округ 5193,7

Ямало-Ненецкий автономный округ 4718,4

Пермский край 4141,3

Красноярский край 3931,3

Чечня 955

Ингушетия 1157,8

Северная Осетия 1262,7

Кабардино-Балкария 1447,4

Москва 1667,4

Источник: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, данные 2018 года

Нервные люди

Вот как выглядели самые распространенные психические диагнозы Россиян в прошлом году:

У 2 000 647 человек — расстройства непсихотического характера. Это большая группа заболеваний, к которой относят легкие депрессии, тревожность, неврозы, а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста (в 2012 году были диагностированы у 2 090 683 человек)

У 1 097 909 — психозы, слабоумие и шизофрения (в 2012 году — 1 091 574 человека)

У 862 176 человек — умственная отсталость (в 2012 году — 907 182 человека)

Источник: Минздрав

У нас и у них

В России гораздо реже выявляют психические расстройства, чем за рубежом. Но это вовсе не значит, что люди у нас болеют меньше:

Биполярное аффективное расстройство — в 150 раз реже

реже Депрессии — в 60 раз реже

реже Тревожные расстройства — в 60 раз реже

реже Расстройства аутического спектра — в 65 раз реже

реже Болезнь Альцгеймера — в 50 раз реже

Источник: Департамент здравоохранения города Москвы