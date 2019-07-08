Как и для чего Дания тормозила «Северный поток – 2»

«Тяните время и как можно дольше не давайте окончательного ответа»,— открыто (если верить одной из ведущих датских газет, Jyllands Posten) советовал главе МИДа королевства Андерсу Самуэльсону евродепутат от Радикальной партии Мортен Хелвег Петерсен в начале 2019-го. С тех пор кабинет поменялся (выборы выиграли социалисты), но про политику в отношении «СП-2» такого не скажешь: она туманна по-прежнему. Стоит ли удивляться, если евродепутаты от социалистов полгода назад высказывались в унисон с радикалами? К примеру, один из них, Йеппе Кофоль, призывал «сделать все возможное, чтобы затянуть процесс и не давать как можно дольше зеленый свет на прокладку русского газопровода "Северный поток – 2"».

Что же это, однако, за тормоз такой попал в руки датских политиков, что они никак не выпускают его из рук? Дело в том, что 139 км труб газопровода «Северный поток – 2» (общей протяженностью 1200 км) на заключительном этапе предполагают проложить вблизи датского острова Борнхольм. Страны балтийского региона, вблизи которых пройдет газопровод «Северный поток – 2», уже дали свое согласие. Последняя страна, которая тянет с выдачей разрешения на прокладку труб вблизи своих границ,— Дания.

Мотив задержки — правительство пока анализирует, насколько газопровод может угрожать безопасности (от внешнеполитической до экологической) Датского королевства. Самое время уточнить, что сам остров преткновения находится в 200 км от столицы королевства. А анализ по нему уже второй год проводит уже второй кабинет министров страны (за время «аналитических работ» прошли выборы в парламент, сменилось правительство).

Первый запрос был направлен в компетентные органы Дании в апреле 2017 года. Предполагалось получить разрешение на прокладку труб по дну Балтийского моря к югу от острова Борнхольм, вблизи уже существующего газопровода,— это так называемый вариант 1. Парламент королевства отреагировал неожиданно: в срочном порядке принял закон, согласно которому правительство может автоматически (даже не рассматривая) отказать априори любому проекту, если он проходит вблизи морских территориальных границ страны. По существу, после этого процесс и застопорился: в случае с вариантом 1 ответа заинтересованной стороне (оператору Nord Stream 2 AG) так и не было предоставлено.

Когда тактика затягивания стала просматриваться, газовый концерн в августе 2018-го направил второй запрос с альтернативным вариантом прокладки труб к северо-западу от острова преткновения, вовсе не касаясь морских границ Дании. Это был вариант 2. С ним история повторилась, но сценарий применили другой: в апреле 2019-го Управление по энергетике страны (тот самый компетентный орган, который занимается рассмотрением запроса по проекту), так и не дав прямого ответа по варианту 2, предложил заняться рассмотрением варианта 3. А именно проложить трубы на заключительном этапе южнее острова Борнхольм, ближе к Польше.

В интервью для прессы Трине Саннем Мютстед, глава департамента вышеупомянутого управления, отметила, что «наше предложение концерну "Газпром" заняться разработкой третьего варианта к югу от о. Борнхольм между Данией и Польшей в зоне так называемого польского банана — это отнюдь не перевод стрелки на другие рельсы. Мы считаем, что этот вариант наиболее оптимален с точки зрения безопасности судоходства и по вопросам экологии. Хотя понимаем: это может вызвать протест и концерн имеет возможность обжаловать наше решение».

В конце апреля «Газпром», видя иезуитское упрямство датских властей, направил апелляцию в независимую организацию, которая может отменить решение Управления энергетики. И одновременно в соответствующую комиссию Евросоюза. «Газпром» потребовал от датчан разрешения на прокладку трубопровода все же по северному варианту, чтобы не терять времени и денег на рассмотрение третьего варианта. Вдобавок мотивировал свои требования серьезным аргументом, a именно экспертизой датской фирмы Ramboll, которая после исследований и анализа данных дала заключение, что «прокладка труб газопровода по северному маршруту наиболее оптимальна с точки зрения безопасности судоходства в этом регионе и экологии» (цитирую по Jyllands Posten от 2 мая 2019 года).

Все более скандальное затягивание времени со стороны Дании, которая не дает ответа ни на запросы «Газпрома», ни на запросы оператора «СП-2», в Вашингтоне и Брюсселе, напротив, вызывало восторги. Как известно, президент США Дональд Трамп не скрывает, что американцам хотелось бы продавать свой сжиженный природный газ (СПГ) Европе, и не раз критиковал европейцев за то, что они поддерживают строительство газопровода «СП-2». А министр энергетики США Рикк Перри в ходе недавнего официального визита в Брюссель и вовсе отметил: «Я не отвечаю за действия правительства Дании, но мне хотелось бы поблагодарить их за то, что они так основательно занимаются рассмотрением этого проекта русского газопровода и пока не дали ему зеленый свет! У них есть все основания для тревог»

В Евросоюзе желающие поощрить старательность датчан тоже имеются. Так, Клаус Дитер Борчард, замдиректора еврокомиссии по энергетике в ЕС, на брюссельской встрече в апреле 2019-го заявил: «По моему мнению, задержки со стороны Дании смогут сильно затормозить проект "Газпрома" и заставят его в итоге гнать газ через Украину, чтобы выполнять свои обязательства по поставкам газа европейским заказчикам после 2019 года. Реальна задержка на несколько лет, и это станет нашей козырной картой на переговорах с Россией при заключении нового контракта».

Впрочем, это мнение не единственное. Как заметил в связи с отзывом основной (по варианту 1) заявки на СП-2 после двухлетнего ожидания профессор Датской академии вооруженных сил Питер Вигго Якобсен, «по сути, выбор стоял так: либо рассориться с американцами, либо с русскими и немцами». Чтобы окончательно определиться, с кем они хотят больше поссориться, датские эквилибристы располагают еще двумя заявками от оператора СП-2. А вот времени на маневры, похоже, уже не осталось.

Надя Кнудсен, Копенгаген