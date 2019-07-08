Провалы в памятниках

Треть памятников федерального значения находятся в неудовлетворительном состоянии, но денег на них выделяется катастрофически мало

144 411 объектов культурного наследия числится в российском Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Из них:

69 299 объектов федерального значения — 54 233 памятника, 14 897 ансамблей, 169 достопримечательных мест;

35 % — это более 24 тысяч объектов федерального значения — находятся в неудовлетворительном состоянии В том числе около 5 тысяч — в аварийном, а 879 — в руинах;

59 914 объектов культурного наследия (ОКН) попали в программу мероприятий субъектов РФ по осуществлению полномочий по сохранности и контролю за состоянием ОКН федерального значения (по состоянию на 1 июля 2017 года);

18 166 ОКН федерального значения на самом деле получили субвенции;

1 млрд 227 млн 698,2 тысячи рублей было выделено регионам в 2015–2018 годах на госохрану федеральных памятников.

Источник: Счетная палата