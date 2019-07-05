ОСАГО остается без удовлетворения

Служба финансового уполномоченного подвела итоги работы первого месяца обязательного рассмотрения споров автовладельцев со страховщиками по моторным видам. Процент отказов финомбудсмена в урегулировании трений граждан с компаниями составил 77%. В службе говорят, что граждане пока не освоили корректный порядок подачи обращения к омбудсмену. На рынке считают, что потребители пока путаются, в каких случаях им жаловаться в ЦБ, а в каких — финуполномоченному.



За первый месяц действия обязательного досудебного порядка урегулирования споров граждан со страховыми компаниями служба финомбудсмена получила 2390 обращений. Об этом заявил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на XVII международной конференции по страхованию. Напомним, с 1 июня действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и добровольной ответственности автовладельцев. 95% от всего количества обращений поступило в отношении договоров ОСАГО.

Чаще всего потребители жаловались на несогласие с размером компенсации или отказ страховой компании в выплате: в июне таких обращений было 1013 и 660 соответственно. Средний размер требований заявителей составил 180,7 тыс. руб. Среди регионов лидерами по жалобам в новую службу оказались территории, которые страховщики относят к токсичным: для них характерна активность юристов в судах, повышенные выплаты по ОСАГО. Это Краснодарский край, Нижегородская область, Башкортостан, Татарстан.

По 77% случаев (1842 обращения) финомбудсмен отказал в рассмотрении. Юрий Воронин связывает это с несоблюдением потребителями претензионного порядка разрешения спора: он предполагает предварительное обращение к страховщику с претензией. В 226 обращениях сумма требований превышала лимит в 500 тыс. руб., а это тоже повод для отказа.

Страховщики, в свою очередь, пока не ощутили существенных изменений в связи со стартом работы нового института. Как говорит заместитель главы «Ингосстраха» Илья Соломатин, «у нас пока нет изменений — не наблюдаем увеличивающегося или уменьшающегося потока жалоб граждан». По его словам, большой процент отказов в рассмотрении жалоб финомбудсменом связан с тем, что «люди путаются, в каких случаях надо обращаться к нему, а в каких — в службу защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов ЦБ, путая вопросы к действующему законодательству и имущественные споры». Если речь про деньги (занижение выплат, отказ в возмещении) — это к финомбудсмену, пояснил господин Соломатин. По словам главы страховщика «Согласие» Майи Тихоновой, в отношении ее компании потребители пока не активно используют институт финансового омбудсмена. «В этой связи сформулировать выводы о его эффективности для страховой отрасли пока невозможно,— сказала она,— но мы надеемся, что работа финуполномоченного снизит нагрузку на суды и решит проблему автоюристов». Компаниям еще не приходилось оспаривать решения службы Юрия Воронина, но они уже высказывают беспокойство из-за порядка этого обжалования — законом он не регламентирован.

Татьяна Гришина, Санкт-Петербург