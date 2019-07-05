ОПС не пережило суда

В Перми вынесен приговор в отношении участников преступной группы, участники которой незаконно вывели в КНР около1 млрд руб. На скамье подсудимых оказались пятеро бизнесменов, в том числе экс-лидер китайской диаспоры в Прикамье Ван Сэнь. Изначально следствие вменяло троим подсудимым создание организованного преступного сообщества, а двоим участие в нем. В итоге им было назначено гораздо менее строгое наказание, чем рассчитывала прокуратура. Впрочем, снятие наиболее тяжкого обвинения не спасло часть подсудимых от реальных сроков.



Как установил суд, преступления члены группы совершили с января по ноябрь 2014 года. Ранее у осуж­денных возник умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, а также вывод за границу денег «клиентов» под видом платежей по договорам поставок различных товаров. За «зарубежное» направление деятельности отвечали бизнесмены Игорь Хохлов и Анна Евстропова. Под их контролем полученные деньги менялись на иностранную валюту и через подконтрольные фирмы, от лица которых заключались договоры поставки, выводились на счета компаний в Гонконге. Затем эти средства переводились уже на счета, указанные клиентами.

Китайским контактом Игоря Хохлова была гражданка КНР Ли Ли, владевшая фирмами в Гонконге. В частности, в деле фигурируют компании «Глобал Инк Ресурс Компани Лимитед», «Шенг Синг Электроникс Технолоджи Лимитед» и «Л Травин Технолоджи Компани Лимитед». В то же время, следствие считает, что госпожа Ли не была осведомлена о преступных планах подсудимых и просто выполняла их просьбы. По данным „Ъ-Прикамье“, это было установлено китайскими партнерами, действовавшими в рамках поручения об оказании правовой помощи.

В свою очередь Олег Волков и Анна Красных занимались поис­ком желающих обналичить деньги или вывести их за границу. По мнению силовиков, они работали в офисе, который был превращен в своеобразный расчетно-кассовый центр. Там клиентов информировали о стоимости услуг и счетах, на которые нужно переводить деньги. Ван Сэнь, пользуясь авторитетом среди диаспоры не только в Прикамье, но и на близлежащих территориях, занимался поиском клиентов из числа выходцев из Южной Азии. Он был своеобразным гарантом чистоты сделки. Причем подыскивал их злоумышленник в Екатеринбурге. Наличность доставлялась из Екатеринбурга в Пермь и Москву на машинах и поездах, где менялась на валюту, а затем выводилась за рубеж. Следствие считает, что всего в Гонконг было перечислено около 1,02 млрд руб., а через подконтрольные им юрлица около 2 млрд руб.

В результате злоумышленники попали в разработку оперативников УЭБ и ПК ГУ МВД по Пермскому краю, а когда в деле появились иностранные компании и Ван Сэнь, в оперативных мероприятиях стали участвовать и сотрудники ФСБ. В 2016 году ГСУ ГУ МВД возбудило дело по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой). Затем к этому составу добавились незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере, а также создание ОПС и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Последнее обвинение было наиболее тяжким — санкция за создание ОПС предусматривает до 20 лет лишения свободы, а за участие до десяти. Как посчитали следствие и прокуратура, сообщество состояло из нескольких территориально обособленных подразделений, имеющих свою иерархию, лидеров, а также специализацию. По мнению силовиков, туда входили семь человек: организаторы Олег Волков, Константин Губарев, Ван Сэнь и Игорь Хохлов, а также участники Василий Каменев, Анна Красных и Анна Евстропова. Господа Хохлов и Каменев признали вину, заключили досудебные соглашения со следствием. В то же время, от реальных сроков сотрудничество со следствием их не спасло, они получили по 4,5 и 3,5 года лишения свободы.

Остальные подсудимые вину в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ, отрицали. В итоге гос­обвинение предложило суду приговорить Анну Евстропову и Анну Крас­ных к десяти годам лишения свободы, а господ Ван Сэня, Губарева и Волкова к семнадцати годам.

В результате, как следует из приговора суда, все они были оправданы по наиболее тяжкому обвинению в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Подсудимые Евстропова и Красных получили 6 и 5,5 лет лишения свободы со штрафом 400 и 370 тыс. руб. Впрочем, госпоже Евстроповой суд отсрочил наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, а ее подельнице суд постановил считать наказание условным. Самым приятным моментом для осужденных стали слова судьи о том, что обе освобождаются от основной части наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы. Зато Ван Сэнь и Константин Губарев получили по 8,5 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Олег Волков приговорен к 6,5 годам и штрафу 500 тыс. руб.

По данным „Ъ-Прикамье“, Анна Евстропова и Анна Красных обжаловать приговор не намерены, так как признали вину в выводе средств и незаконной банковской деятельности. Представитель гособвинения отметила, что вопрос об обжаловании приговора будет решаться после получения его мотивировочной части.

Дмитрий Астахов