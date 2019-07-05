Кировскому сити-менеджеру напомнили о доме

Депутаты КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в гордуме Кирова обсуждают возможность депутатского расследования деятельности главы городской администрации Ильи Шульгина. Думская оппозиция считает, что сити-менеджер лоббирует частные интересы при заключении муниципальных контрактов и неэффективно управляет городским хозяйством. Господин Шульгин назвал обвинения надуманными. Он полагает, что депутаты слишком увлеклись конспирологией и преследуют свои личные интересы.



Депутаты трех оппозиционных фракций думы города Кирова обсуждают создание специальной комиссии, которая займется анализом деятельности главы администрации Ильи Шульгина. В региональном обкоме КПРФ сообщили, что направили в администрацию президента обращение с просьбой организовать проверку соблюдения господином Шульгиным антикоррупционного законодательства. По сообщению обкома, в 2018 году глава администрации купил участок с домом и баней общей стоимостью почти 15 млн руб. Продавцом выступили девелоперская компания «Железно» и ООО «Атэкс». Вскоре после покупки коттеджа эти компании через МКУ «Управление капитального строительства» получили госконтракты по строительству нескольких детских садов на общую сумму почти в 1 млрд руб. «Мы считаем, что сметы на строительство были завышены, а Илья Шульгин фактически получил имущественную взятку. Нас не устраивает его неэффективное управление. Необходимо провести проверку и дать оценку его деятельности на посту главы администрации Кирова. Очень много перекосов, начиная от завышенных тарифов на вывоз мусора и заканчивая скандалами с точечной застройкой и лоббированием интересов ряда строительных компаний», — заявили в обкоме КПРФ, добавив, что следователям кировского СУСК поручено проверить их доводы.

По словам председателя фракции «Справедливая Россия» в кировской гордуме Владимира Журавлева, у справороссов также есть вопросы по поводу организации тендеров. «Практически провалены конкурсы по созданию транспортно-пассажирской схемы и генерального плана города. При проведении конкурса на заключение энергосервисного контракта по городскому освещению в нем не смогли принять участие кировские компании. Мы полагаем, что условия этого конкурса были изначально сформированы под "Ростелеком"», — считает господин Журавлев. «Проблема есть, и она уже не рассосется. Возможно, в рамках наших депутатских полномочий мы поставим перед главой города вопрос о расторжении контракта с Шульгиным», — добавил Владимир Журавлев. В региональном отделении ЛДПР сообщили, что также считают необходимым создание комиссии по проверке деятельности сити-менеджера и вопрос об эффективности работы главы городской администрации может быть поднят на ближайшей сессии гордумы.

Во фракции «Единой России» заявили, что официально никаких инициатив по поводу работы Ильи Шульгина в гордуму не вносилось и обсуждать какие-либо намерения других депутатов преждевременно. Глава администрации Кирова Илья Шульгин пояснил, что его дом, о котором говорится в заявлении обкома КПРФ, был приобретен в августе 2018 года, уже после того, как состоялись конкурсы по строительству детских садов, а их проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу. По словам сити-менеджера, итоги электронных торгов никто не обжаловал, а заявления КПРФ «являются выдумкой». «Я действительно купил дом у директора компании "Железно". В Кирове вообще не так много застройщиков и, когда возникает вопрос о приобретении недвижимости, обязательно попадешь к одному из них. Получается, что у кого бы я ни купил дом, ударившиеся в конспирологию люди могут обвинить меня в лоббировании интересов или получении взятки если не от одного застройщика, так от другого. По этому поводу я уже давал объяснения в региональной прокуратуре. Надеюсь, что там разберутся в ситуации», — отметил господин Шульгин.

Говоря об энергосервисном контракте, он пояснил, что договор был заключен с ПАО «Ростелеком», так как только эта компания заявилась на конкурс и ее заявка соответствовала всем его условиям. «Это уникальный контракт. Мы не только устанавливаем светильники, с помощью размещенного в них специального оборудования мы создаем сеть, которая ляжет в основу системы "Умный город". И только «Ростелеком» оказался готов выполнить тот объем работ, который нам необходим», — добавил Илья Шульгин. По поводу контракта на разработку генплана он рассказал, что в середине 2018 года конкурс выиграла новосибирская компания, которая сильно уронила стартовую цену и не смогла исполнить контракт. «Да, нам пришлось проводить новый конкурс, потратить время. Но в итоге мы имеем контракт с российским институтом градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", имеющим богатый опыт в подобной работе. Генплан Кирова должен быть разработан до конца 2020 года, и у нас есть уверенность, что эта работа будет выполнена», — заключил глава администрации.

Он добавил, что по всем рабочим вопросам находится в постоянном диалоге с депутатами и лишь некоторые из них «расшатывают ситуацию, преследуя какие-то личные интересы или интересы своего бизнеса».

Андрей Репин