Роспотребнадзор по предложению Матвиенко проработает запрет телефонов в школе

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученикам необходимо запретить использовать телефоны в школах. По ее словам, это нужно сделать, поскольку отсутствуют условия для их хранения. Ранее звучала идея о коробке, в которую дети на входе в школу могли бы складывать свои гаджеты.

«Вообще надо запретить в школе, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по ТАСС).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ответ на заявление спикера Совета федерации предложила создать рабочую группу, которая в течение месяца подготовит соответствующие предложения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках в школе, но согласилась с тем, что использование гаджетов нужно регламентировать. По ее словам, родители хотят оставаться на связи детьми, хотя и понимают, что мобильные устройства отвлекают детей от уроков.

Отметим, что, согласно опросу, проведенному ВЦИОМом, большинство россиян (73%) поддерживают идею о запрете мобильных телефонов и других гаджетов во время школьных занятий. 17% респондентов не думают, что ограничения приведут к каким-либо изменениям.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Школьников оставляют без связи».