Британский регулятор предложил оградить мелких инвесторов от криптовалютных деривативов

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании предложило ввести запрет на использование криптовалютных финансовых инструментов физическими лицами. Речь идет о деривативах, контрактах на разницу цен, опционах и биржевых индексных облигациях, которые, по мнению регулятора, «непригодны» для мелких инвесторов.

Все эти производные инструменты отличаются отсутствием базовой ценности, что осложняет понимание их реальной стоимости, крайне высокой волатильностью, а также высокой степенью подверженности кибератакам и финансовым преступлениям, отмечает регулятор. «Это означает, что розничные потребители могут серьезно пострадать от непредвиденных и внезапных потерь в случае инвестирования в эти продукты»,— говорится в заявлении FCA.

Кирилл Сарханянц