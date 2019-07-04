ЦБ: средний тариф ОСАГО снизился на 3,5–4%

Средний тариф ОСАГО для владельцев легковых автомобилей снизился на 3,5–4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Это происходит в рамках коридора, мы дальше готовы двигаться к индивидуализации тарифа»,— сказала она на ХХVIII Международном финансовом конгрессе.

По ее словам, в ЦБ увидели интерес к рынку, на нем появилась конкуренция. «И результат конкуренции — почему мы все время говорим о конкуренции — снижение тарифов»,— заявила госпожа Набиуллина.

Напомним, 9 января стартовала новая тарифная реформа. Коридор базового тарифа ОСАГО расширили на 20%. Помимо этого изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.

О первых итогах реформы — в материале “Ъ”.