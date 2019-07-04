Готовый бизнес в Петербурге подешевел на 25%

В Петербурге средняя цена готового бизнеса в апреле-июне текущего года составила 2,38 млн рублей, что на четверть меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают аналитики сервиса объявлений «Авито».

Падение цены произошло вопреки выросшему на 5% спросу, значительная часть которого приходится на бизнес в сфере торговли, предоставления услуг и общественного питания. Наименее популярными стали строительство, сельское хозяйство и индустрия развлечений.

В среднем по России стоимость бизнеса упала на 8%. Произошло это по причине резкого роста предложения (в апреле-июне он составил 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), который не смог компенсировать даже увеличение спроса на 6%.

Ранее «Ъ» писал, что бизнес в России недооценен: его стоимость нередко в два-четыре раза меньше, чем в развитых и развивающихся странах.