Наклонный ход станции метро «Электросила» в Петербурге реконструируют

В Петербурге будет реконструирован наклонный вход станции метро «Электросила», будут установлены четыре эскалатора вместо трех. Об этом сообщили в пресс-службе комитет по развитию транспортной инфраструктуры города. Проект реконструкции подготовит институт «Трансэкопроект».

В комитете уточнили, что работы будут выполнены за 27,3 млн рублей при начальной цене контракта 27,34 млн руб. В ходе работ на «Электросиле» будут выполнены работы по обновлению инженерных систем, водоотводных зонтов, реставрация элементов декора вестибюля и фасадов.

Проектирование предполагается завершить в срок до 15 июня 2020 года.