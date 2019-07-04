Минфин предложил ужесточить наказание для «черных» кредиторов

В Минфине России считают, что нужно ужесточить ответственность для «черных» кредиторов, которые ведут нелегальную деятельность. Это поможет снизить риски в потребительском кредитовании.

«Мне кажется, первое, что мы должны сделать,— это наконец принять поправки к КоАП и УК, которые сделают (ощутимым.— “Ъ”) наказание для тех людей, которые кредитуют в рамках МФО (микрофинансовых организаций.— “Ъ”), которые не находятся в реестре (ЦБ.— “Ъ”)»,— сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса (цитата по «РИА Новости»).

«То, что вы на асфальте читаете, "кредит за 5 минут" — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной»,— добавил господин Моисеев. По его словам, они «хулиганят» больше всего, но их деятельность никак не регулируется.

При нарушении им грозит штраф, размер которого несопоставим с выручкой, которую получают «черные кредиторы». Это не мешает им продолжать работу.

Напомним, по данным ЦБ, в 2018 году количество нелегальных кредиторов в России выросло в два раза. За первые полгода регулятор обнаружил почти 2 тыс. таких организаций, притом что за весь 2017 год их число составило 1300.

Почему борьба ЦБ с «черными» кредиторами не приносит результата — в материале “Ъ FM”.