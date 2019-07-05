Культурный код

В 2019 году международная промышленная выставка «Иннопром», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, отмечает десятилетний юбилей. Последние пять лет у мероприятия есть официальная страна-партнер, которая помимо обширной деловой программы уже традиционно привозит на Средний Урал и культурные проекты. Первопроходцами стали партнеры из КНР. После традицию подхватили Индия, Япония и Республика Корея. Что привезет на Урал Турецкая Республика, которая стала партнером выставки в этом году, пока держится в секрете. Однако размах самого мероприятия обещает незабываемое зрелище.

Первые ласточки из Поднебесной

В том, что знакомить уральцев со своей культурой и традициями начал именно Китай, можно найти множество смыслов. Древний Восток во все времена славился своими искусствами. Интересно и то, что в Россию, на Урал, китайцы привезли балетную постановку. На сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета китайский театр China Ningbo Performance & Arts Group представил драму «Красное платье». Представление запомнилось масштабностью — в постановке задействовали 53 артистов, среди которых было 13 детей.

В дни выставки в уральской столице проходил Фестиваль имени Петра Чайковского. Но и здесь нашлось место китайским талантам. В 2015 году фестиваль впервые сотрудничал с китайской пианисткой Чжан Цзо, которая выступила в сопровождении Уральского филармонического оркестра.

По случаю визита китайских гостей в Екатеринбурге открыли выставку камнерезного искусство Китая XVIII–XIX веков «Корни облаков». Искусство резьбы имеет в Китае древнюю историю и богатые традиции. Оно прошло долгий путь от примитивных изделий эпохи неолита, до высокоразвитой культуры, которая обрела мировую известность. Мастера из Поднебесной научились искусно вырезать скульптуры из камня, дерева, кости, бамбука, кокосовых орехов, рогов, янтаря и перламутра.

В ответ уральцы удивляли гостей Венским фестивалем музыкальных фильмов, выставкой «Я с головой ныряю в рок-н-ролл», посвященной 30-летию Свердловского рок-клуба, экспозицией икон, книг и старообрядческой одежды «Территория святых». Для гостей выставки также работали постоянные экспозиции музеев уральской столицы.

Пряности и танцы

Во второй раз культурную программу в рамках «Иннопрома» представила Индия в 2016 году. На крупнейших площадках Екатеринбурга прошли концерты, кинопоказы, мастер-классы, музейные спецпроекты и другие события. А стартовали «Дни индийской культуры» на Среднем Урале весьма неожиданно — с хоккейного матча EurAsia Hockey 2016. На льду стадиона «Динамо» встретились индийская и российская команды.

Однако Индия не была бы собой без танцев, песен, кино, йоги и кулинарии. Все свои культурные богатства индийская делегация привезла на Урал. Так, в Историческом сквере все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по йоге и индийской кулинарии, научиться паре па в традиционных танцах, а в Свердловской государственной детской филармонии и Уральской государственной консерватории имени Мусоргского прошли концерты индийской классической музыки.

Одной из самых крупных культурных площадок индийского «Иннопрома» стал Дом кино, где крутили шедевры Болливуда. А на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета состоялся концерт индийского танца и музыки.

Оперетта-комикс и самураи

Япония, которая стала партнером международной промышленной выставки в 2017 году, не стала отступать от традиций. Культурная программа Страны восходящего солнца также преподнесла сюрпризы. Так, уральскому зрителю представили оперетту в стиле японского комикса «Микадо, или Город Титипу», которую поставили на сцене Свердловской музкомедии. Эта сатирическая постановка конца XIX века, действие которой происходит в Японии, получила большую популярность в Англии, затем во всех странах Европы и в Америке.

Удивили японцы и мастерством фехтовальщиков на бамбуковых мечах «кендо». Это боевое искусство ведет свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом. Целью этого учения, как это принято на Востоке, является вовсе не победа, а формирование полноценной личности и твердого характера. С традициями самураев жители Свердловской области смогли познакомиться на фотовыставке «Последний самурай». Она прошла на площадке Ельцин Центра. Экспозицию составили изображения японских воинов, которые пересекли море и впервые предстали на международной арене во второй половине XIX века в период с конца правления сегуната до начала эпохи Мейдзи.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Япония привезла на Средний Урал и своих музыкантов. В филармонии выступило джаз-трио из фортепиано, ударных и контрабаса, а также японская пианистка Момо Кодама — самая юная победительница престижного Международного конкурса ARD в Мюнхене. Студенты и аспиранты Токийского музыкального института выступили в консерватории имени Мусоргского.

В культурной программе Страны восходящего солнца нашлось место и кино. Фестиваль японских фильмов XX века прошел в «Салюте». Уральские зрители смогли на большом экране увидеть произведения Акиры Куросавы и Кона Итикавы.

Кино и национальная музыка

В 2018 роль культурных просветителей взяла на себя Республика Корея. Делегация привезла на Урал музыкальные проекты и творения своих кинематографистов.

Так, в Свердловской филармонии состоялся концерт корейской группы Noreum Machi, которая исполняет национальную музыку в современной интерпретации. Музыканты играют на таких традиционных инструментах как дэпянсо (деревянный гобой), набаль (горн), нагак (горн из морской раковины) и других. На сцене филармонии российские и корейские музыканты вместе исполнили шедевры классической музыки.

В дни выставки в Екатеринбурге прошел также фестиваль корейского кино. Уральцам и гостям «Иннопрома» показали четыре ленты на языке оригинала: комедии «Старая крепость Пхеньян» и «Мисс жена», мультфильмы «Дорога под названием “Жизнь”» и «Зеленые дни: Динозавр и я». Последний — анимационный фильм, особенно запомнившийся уральскому зрителю. Его на протяжении 11 лет от руки рисовали 14 художников.

Завеса тайны

Что приготовила для уральских зрителей турецкая делегация, пока неизвестно. Организаторы держат культурную программу Турции в секрете. Однако с уверенностью можно сказать, что скучать гостям «Иннопрома» в этом году не придется. В уральской столице с 8 по 11 июля их будут ждать многочисленные выставки, театральные постановки, лекции и многое другое.

Так, вечером 9 июля на летней эстраде Литературного квартала состоится читка пьесы именитого уральского режиссера Василия Сигарева «Танго для…». В этот же вечер в Свердловской филармонии пройдет концерт международного молодежного Чайковский-оркестра. 10 июля в Доме писателя «Театрон» представит комедию в двух действиях «Хочу купить Вашего мужа». В Театре музыкальной комедии 11 июля будут давать «Екатерину Великую».

В Ельцин Центре в дни выставки будет работать экспозиция «Революция в прямом эфире», посвященная Съезду народных депутатов СССР, который был созван в 1989 году. Это историческое событие положило начало свободным выборам в Стране Советов.

Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге совместно с Арт-галереей Ельцин Центра представит выставку «Власть чувств. Германия 19/19», которая предпринимает попытку осветить события немецкой истории прошедшего столетия с точки зрения их эмоционального восприятия. Авторы выставки немецкие историки Уте и Беттина Фреверт. Содействие в создании экспозиции также оказали немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» и министерство иностранных дел Германии.

Во время «Иннопрома» в Екатеринбурге будут проходить также «Дни конструктивизма на Урале». В рамках этого проекта гости мероприятия смогут посетить выставку «Как строилась советская власть», которая рассказывает о четырех административных зданиях советской эпохи в Екатеринбурге: Доме промышленности и торговли на площади Парижской коммуны, здании облисполкома и обкома ВКП(б) на площади Труда, здании горсовета на площади 1905 года и Доме Советов на Октябрьской площади.

Гости «Иннопрома» также смогут посетить Венский фестиваль музыкальных фильмов, площадка которого по традиции раскинется перед главным учебным корпусом УрФУ на Мира, 19. В этом году фестиваль, как и промышленная выставка, отмечает десятилетний юбилей. Тем же, кто не захочет покидать уральскую столицу сразу после закрытия выставки, представится возможность послушать живое исполнение виртуозных музыкантов в рамках фестиваля «Безумные дни», который в пятый раз пройдет в Екатеринбурге с 12 по 14 июля. За три дня в городе пройдут десятки концертов, зрители познакомятся с музыкой разных жанров, эпох и стилей.

Ирина Якино