Что дают Свердловской области международные выставки «Иннопром»

Людмила Бабушкина,

Спикер Законодательного собрания Свердловской области:

— 10 лет назад проводился первый российский «Иннопром», где выставлялись только федеральные предприятия, а в 2019 году выставка уже имеет международный масштаб. За эти годы наш регион получил огромный опыт международной деятельности — мы привлекли стратегических партнеров и инвесторов, благодаря которым бюджет Свердловской области значительно вырос. Во время самой выставки заключаются договоры о намерениях, обсуждаются проекты дальнейшего взаимодействия и совместного сотрудничества с Китаем, Индией, Турцией и другими государствами. Это стало толчком для развития производственных и туристических направлений в регионе. Также «Иннопром» — масштабное событие, где поднимаются важные для мирового сообщества темы. Свердловская область готова принимать зарубежных гостей и обмениваться опытом в сфере цифрового производства для дальнейшего развития цифровой экономики. А сам факт того, что нам дают проводить Чемпионат мира по футболу 2018 и GMIS, на котором будут присутствовать главы 20 государств, говорит об авторитете региона. Благодаря «Иннопрому» все поняли, что мы можем на высочайшем уровне организовывать международные мероприятия.

Виктор Кокшаров,

Ректор Уральского федерального университета:

— «Иннопром» — одна из авторитетных российских площадок для обсуждения актуальных аспектов технологического развития страны и достижения договоренностей. За несколько лет участия в форуме и выставке УрФУ наладил отношения с немецким концерном Siemens (сотрудничество в сфере цифровых технологий инжиниринга), американским IT-гигантом Microsoft, корейской компанией Samsung и китайской Huawei, рядом других крупнейших игроков мира бизнеса и промышленности, Сбербанком и другими банковскими структурами. Это касается и сферы научного сотрудничества, как, например, применения титановых сплавов для Boeing, так и образовательных проектов: решения «Иннопрома» с ТМК и SAP переросли в серию хакатонов, а сегодня разработки наших студентов уже внедряются на предприятии. Наши технологические идеи востребованы и российской промышленностью: так мы договорились о сотрудничестве с «Фарм-стандартом», а также подписали соглашение об участии в создании центром ядерной медицины.На «Иннопроме» этого года мы рассчитываем подписать соглашения с рядом крупных компаний по межрегиональному научно-образовательному центру. Во время форума университет традиционно посетят делегации представителей иностранных государств, в этом году — участники саммита GMIS.

Игорь Володин,

Председатель екатеринбургской городской думы:

— За десять лет проведения «Иннопрома» город значительно повысил свой статус. Уральская промышленность заявила о себе на федеральном и международном уровне, поэтому иностранные инвесторы заключают с нами крупные контракты. Также развивается экономика Екатеринбурга. Благодаря выставке городская казна получает дополнительные налоги, а местные предприятия — большие заказы. С каждым годом город встречает все больше гостей: в 2019 году мы ждем президента с визитом. Это показатель высокого уровня развития региона и определенной значимости выставки.

Денис Новоженов,

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал»:

— Выставка нужна области. Это знаковое событие, где производители и потребители могут увидеть весь потенциал нашего региона. В 2019 году мы активно участвуем в мероприятии. В рамках цифровой трансформации мы рассчитываем выставить шесть уникальных проектов и обменяться положительным опытом с другими предприятиями. На «Иннопроме» будет представлена не только продукция, но и технологии производства — от диспетчеризации до бухгалтерского документооборота. И все эти проекты касаются технологической перестройки бизнеса.

Виталий Кущенко,

директор Екатеринбургского филиала АО «Первая грузовая компания»:

— Международные выставки, которые проводятся в регионе, традиционно вызывают высокий интерес у российского бизнес-сообщества. Это возможность познакомиться с лучшими практиками и кейсами и применить их в своей работе, а также найти новых клиентов.На мой взгляд, «Иннопром»— одно из самых значимых мероприятий, которое способствует развитию деловых взаимоотношений между российским и зарубежным бизнесом. Урал — это промышленный регион и большой транспортный узел, поэтому проведение выставки здесь вполне закономерно. Тем более в условиях, когда на региональном рынке транспортных услуг вновь появляются признаки профицита грузовых вагонов, сокращаются транзитные перевозки массовых грузов в Европу. Уверен, что эта площадка будет полезна не только местному, но и российскому бизнесу в целом.

Андрей Беседин,

Президент Уральской торгово-промышленной палаты:

— «Иннопром» сейчас выставка №1 в России в сфере инноваций и мощнейший трамплин для подъема экономики. Благодаря подобным международным мероприятиям происходит «узнавание» региона. За несколько дней мы принимаем десятки тысяч участников и как регион показываем, чем мы можем быть интересны. «Иннопром» показал производителям, что Свердловская область — опасный конкурент на международном рынке. Это также залповый прорыв взаимоотношений со странами-партнерами. Например, за годы присутствия на «Иннопроме» Китай стал лидером по товарообороту со Свердловской областью, обогнав Германию и США. Рост товарооборота составил 220%, этому нет аналогов. В 2019 году мы работаем над подобным прорывом во взаимоотношениях с Турцией — у нее большой торгово-экономический потенциал. Готов прогнозировать, что мы увидим процентный прирост товарооборота.

Анатолий Филиппенков,

Президент Свердловского областного союза предприятий малого и среднего бизнеса:

— «Иннопром» — самая эффективная площадка для продвижения предприятий не только по Свердловской области, но и по всей России. Главное преимущество выставки заключается в том, что малоизвестные региональные предприятия находят инвесторов. Для России в санкционный период это сотрудничество особенно важно: теперь нас крепко поддерживает Китай, поэтому у малого бизнеса появилась возможность развивать собственные инновационные технологии и отвечать Западу.

Валентина Муранова,

Председатель Уральского банковского союза:

— На выставках, подобных «Иннопрому», устанавливаются серьезные экономические связи. В прошлом году на «Иннопроме» представлялись новые банковские технологии и продвижение банковских услуг, которые моментально внедряются в нашу жизнь. Прошлогодние инновации в сфере банковских карт сегодня уже дело обычное. Сложно представить, насколько продвинутыми будут цифровые технологии на «Иннопроме» в 2019 году. Более того, с момента начала проведения выставок все больше крупных федеральных банков открывают свои филиалы в регионе. Это значит, что со Свердловской областью взаимодействовать эффективно и интересно. Фактически на «Иннопроме» федеральные банки демонстрируют возможности не только регионального отделения, но и банка в целом.