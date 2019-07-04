В Британии расследуют возможное доминирование Google и Facebook на рынке интернет-рекламы

Британский антимонопольный регулятор — Управление по конкуренции и рынкам (CMA) — в среду заявил, что он проведет проверки в отношении Google и Facebook, чтобы удостовериться, что корпорации не злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Кроме того, CMA объявило о запуске новой стратегии по работе с цифровым рынком — регулятор будет проводить более тщательные исследования этого рынка, в том числе рынка онлайн-рекламы, изучать слияния и поглощения с участием технологических корпораций и т. д.

В отношении Google и Facebook CMA собирается изучить, какое влияние корпорации оказывают на рынок онлайн-рекламы, как они собирают и используют данные о пользователях, как могут угрожать честной конкуренции на рынке, а также получают ли в итоге пользователи нужную информацию и выгодные условия. Основное беспокойство CMA вызывает «доминирующее положение основных платформ на ориентированных на клиента рынках, недостаток контроля потребителей за использованием их данных и способы, которыми эти данные монетизируются платформами».

«Многое в этих быстро меняющихся рынках — тайна за семью печатями для большинства. Работа, которую мы выполняем, откроет их для более внимательного изучения и даст парламенту и общественности лучшее представление о том, чем занимаются глобальные онлайн-платформы»,— заявил глава CMA Эндрю Тайри.

В марте Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,5 млрд за злоупотребление доминирующей позицией на рынке интернет-рекламы.

Яна Рождественская