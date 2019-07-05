«Иннопром» становится шире

Деловая программа «Иннопрома» в 2019 году представлена более 150 мероприятиями. Они проходят на стендах компаний и в специализированных залах четвертого павильона выставки. Review отобрал самые актуальные мероприятия деловой программы с участием интересных спикеров и разговорами на самые актуальные темы.

В этом году деловая программа разделена на 18 тематических направлений. Основное направление сессий, форумов, заседаний и рабочих групп, как и в прошлом году — цифровое производство. Дискуссии пройдут на тему робототехники, IT-индустрии, автоматизации.

Национальные экспозиции в рамках выставки представят 14 стран: Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, Южно-Африканская Республика и Япония.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что «попробует» приехать в Екатеринбург во время проведения выставки. Однако в итоге визит главы государства не подтвердился.

«Иннопром»: Начало

Церемония открытия «Иннопрома» пройдет в ККТ «Космос». После в Ельцин Центре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет торжественный прием. Кроме этого, 6 и 7 июля пройдет традиционный международный гольф-турнир Innoprom Golf Сhallenge.

День первый

7 июля участники смогут обсудить преимущества цифровизации промышленности в рамках главной стратегической сессии «Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции» (с 15:00 до 16:30 в зале №1). Спикерами выступят семь экспертов, среди которых заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент и генеральный директор Omron Robotics Томас Мэтиас, президент группы компаний Cokunz Holding Ахмет Эрдем Аджай, генеральный директор, Knill Energy Holding Кристиан Книлл, главный архитектор «Индустрии 4.0» Хайнрих Мунц и директор деловой программы «Иннопром» Антон Атрашкин. В этот же день пройдет пленарная сессия россииско-турецкого промышленного форума.

На треке «Инновации в промышленности» (с 11:45 до 13:15 в зале №8) эксперты обсудят создание цифровых двойников, успешную интеграцию решений различных вендоров и задачи по управлению жизненным циклом изделия, его производство и межзаводскую кооперацию. Спикерами выступят шесть экспертов. Среди них: директор «1С» Борис Нуралиев, президент «Ленполиграфмаш» Кирилл Соловейчик, директор департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефть» Антон Думин.

С 13:20 до 14:50 в зале №5 пройдет обсуждение инноваций в российском интегрированном комплексе от CAD до ERP. Спикерами выступят директор «1С» Борис Нуралиев, президент Холдинг «Ленполиграф­маш» Кирилл Соловейчик, генеральный директор «АСКОН» Максим Богданов, генеральный директор «DEPO Computers» Дмитрий Черкасов, IT-директор «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков и директор департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, «Газпром нефть» Антон Думин.

В рамках трека «Цифровое производство» эксперты обсудят цифровизацию производственных процессов (с 11:45 до 13:15 в зале №6). Среди спикеров: врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, член правления, «Корпорация Галактика» Антон Мальков, директор по автоматизации и информационной трансформации производства «ГМК “Норильский никель”» Владимир Трапезин, руководитель дирекции производственных решений «Корпорация Галактика» Денис Лямшев. Кроме этого, на треке обсудят практические примеры внедрения искусственного интеллекта в производстве (с 16:45 до 18:15 в зале №2).

На треке «Технологии для городов» пройдет обсуждение рынка композитных материалов (с 11:45 до 13:15 в зале №4). Спикерами выступят первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров, первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, генеральный директор UMATEX Александр Тюнин, профессор, д.х.н., заведующий кафедрой Химической технологии и новых материалов МГУ Виктор Авдеев, президент Boeing в России Сергей Кравченко, генеральный директор ООО «ЗаряД» Иван Савин, заместитель генерального директора, «НИЦ “Курчатовский институт”» Алексей Алтынбаев. Также в рамках трека пройдет обсуждение развития мобильности в городах (с 16:45 до 18:15 в зале №4). Среди экспертов: заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и генеральный директор «НПО автоматики» Андрей Мисюра.

На треке обсудят кибербезопасность (с 16:45 до 18:15 в зале №5). Спикерами выступят начальник управления развития АСУТП «ЧТПЗ» Василий Белозерцев, директор центра компетенции Siemens Сергей Соловьев, технический директор ООО «Цифра» Юрий Крылов. На тематическом треке «Диверсификация ОПК» (с 11:45 до 13:15 в зале №5) эксперты обсудят увеличение доли гражданской продукции оборонных предприятий, инвестиционную привлекательность ОПК. Спикерами выступят заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и генеральный директор «Концерна ПВО «Алмаз — Антей» Ян Новиков.

На треке «Новые материалы в промышленности» (с 16:45 до 18:15 в зале №6) эксперты обсудят угрозы и возможности развития высокотехнологичных секторов российской промышленности в эпоху глобальных торговых барьеров. Спикерами выступят семь экспертов, среди которых заместитель председателя ВЭБ, член правления Андрей Клепач, первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу, ГК «Росатом» Кирилл Комаров, генеральный директор UMATEX Александр Тюнин, президент Boeing в России Сергей Кравченко. Также эксперты обсудят потенциал роста в новых цифровых технологиях и организационных моделях (с 13:20 до 14:50 в зале №8). Спикерами выступят: председатель Совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров, председатель Совета директоров «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов, генеральный директор SAP СНГ Андрей Филатов, член правления «Корпорации Галактика» Антон Мальков, председатель Совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем и президент Strategy Partners Group Александр Идрисов.

В рамках трека «Межотраслевые мероприятия» (с 13:30 до 14:50 в зале №2) эксперты обсудят государственную поддержку. Среди спикеров заявлены зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова, директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев, а также председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин. В рамках российско-австрийского промышленного форума пройдет обсуждение экологически безопасных технологий (с 16:45 до 18:15 в зале №3).

День второй

В среду 10 июня на российско-французском промышленном форуме (с 10:00 до 11:30 в зале №3) пройдет обсуждение «зеленых» технологий в промышленности. Среди спикеров: генеральный директор «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ) Андрей Бутко, глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, генеральный директор «СНФ Восток» Ирина Гвелесиани, генеральный директор Fenice Rus Паскаль Гэ, руководитель российского представительства РОМА S.A.S Антон Чудаев, заместитель председателя Комитета по диджитализации CCI France Russie, сооснователь Energo.сapital Янн Штрауб, вице-президент по большим данным и безопасности, регион Скандинавия, Atos Роман Гоц.

На треке «Промышленная робототехника» эксперты обсудят состояние рынка робототехники России и его тенденции. Спикерами выступят генеральный секретарь International Federation of Robotics Сюзанна Бейлер, директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов, вице-президент по Восточной Европе Fanuc Марко Делаини, генеральный директор KUKA Nordic Юнас Глимден, директор по развитию бизнеса Omron Electronics Питер Ланге, директор по маркетингу Yaskawa Robotics Europe Армин Шленк и основатель Abagy Robotic Systems Максим Зверков.

На тематическом треке «Межотраслевые мероприятия» (с 10:00 до 11:30 в зале №6) обсудят российский и немецкий опыт внедрения цифровых технологий на конкретных предприятиях. Среди экспертов: президент «Ростелекома», председатель Комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский, генеральный директор KUKA Россия Дмитрий Капишников и генеральный директор ООО «Цифра» Игорь Богачев. С 11:45 до 13:15 в зале №2, в рамках трека «Форум промышленного экспорта INDEX, эксперты обсудят экспортный потенциал российских производств. Спикерами заявлены: вице-президент по машиностроению Dassault Systmes Филипп Бартиссол, генеральный директор «Тиккурила Россия и Средняя Азия Антон Пешков, генеральный директор «БСХ Бытовые Приборы» (Группа Bosch) Хакан Мандалы, генеральный директор «Зульцер Хемтех» Арнольд Ван Синдерен, директор по экономической политике НИУ «Высшая школа экономики» Юрий Симачев и первый заместитель генерального директора АНО «Агентство по технологическому развитию» Вадим Куликов.

В рамках трека «Радиоэлектронная промышленность» (с 15:15 до 16:45 в зале №5) эксперты обсудят развитие инноваций и трансфер технологий в радиоэлектронной промышленности. Среди спикеров: директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин, заместитель генерального директора по развитию НТЦ «Модуль» Алексей Мохнаткин, генеральный директор «ДжиЭс Нанотех Евгений Масленников, генеральный директор DEPO Computers Дмитрий Черкасов и президент Zelax Сергей Сухман.

На треке «Межотраслевые мероприятия» пройдут обсуждения стандартизации в цифровом производстве (с 11:45 до 13:15 в зале №6), ускорения инновационно-технологического развития компаний (с15:15 до 16:45 в зале №6), а также перспективы реализации программы грантовой поддержки создания и развития инжиниринговых центров (с 15:15 до 16:45 в зале №7).

«Иннопром»: финал

В четверг 11 июля гости могут посетить тематическое направление «Профи. Образовательные решения для промышленности» (с 10:00 до 17:30 в зале №4), где обсудят цифровую трансформацию в металлургии», культуру безопасности на производстве, новые инструменты участия бизнеса в подготовке кадров, региональный опыт интегрированных решений в образовательном пространстве. На треке «Межотраслевые мероприятия» пройдет конференция «САПР/ГИС-печать: технологии, экономика, перспективы». Спикеры: региональный менеджер по продажам Ricoh Урал Михаил Шахминский, менеджер по развитию бизнеса ГК «Автоним» Мария Мехова и менеджер по работе с ключевыми клиентами УрФО Canon Владислав Гершкович.

Кроме того, на треке обсудят инструменты участия бизнеса в подготовке кадров (с 12:00 до 13:30 в зале №2). Среди экспертов: заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, начальник отдела методологии дуального образования Первоуральского новотрубного завода Анна Полякова, заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко, руководитель департамента кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина, директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина и исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

На треке «Межотраслевые мероприятия» эксперты обсудят национальный проект «Экология» (с 14:00 до 15:30 в зале №3), создание новых фармацевтических препаратов (с 16:00 до 17:30 в зале №2) и баланс интересов государства, бизнеса и общества при ликвидации объектов накопленного экологического ущерба (с 16:00 до 17:30 в зале №3)

Главной интригой выставки стал вопрос о визите президента России Владимира Путина Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Что смотрели первые лица в прошлом году

В 2018 году в выставке приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв.м. Выставку посетили 46 тыс. человек. В работе «Иннопрома» принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. В первый день выставки вице-премьер принял участие в Главной стратегической сессии «Люди. Машины. Софт: эффективность взаимодействия». Вице-премьер посетил национальную экспозицию Швейцарии, стенд компании DMG Mori и объединенную экспозицию аддитивных технологий, а также вручил Национальную промышленную премию «Индустрия-2018» компании «Монокристалл» — крупнейшему в мире производителю синтетического сапфира для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники.

Артем Гирш