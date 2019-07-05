«Это территория, на которой рождаются бизнес-союзы»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал Review «Иннопром» о «по-настоящему ожидаемом событии» и итогах десятилетнего влияния международной промышленной выставки на уральский регион.

Review: В этом году состоится юбилейный «Иннопром». Что за эти десять лет выставка дала Свердловской области?

Евгений Куйвашев: За те десять лет, которые проходит выставка, она стала по-настоящему ожидаемым событием не только в регионе, но и в стране. Зачастую именно эта площадка становится отправной точкой для реализации прорывных международных проектов. За предыдущие годы на полях выставки было заключено более 500 значимых соглашений и контактов. Год от года мы убеждаемся в том, что активная и масштабная конгрессно-выставочная деятельность повышает узнаваемость и привлекательность Свердловской области. Это тот самый путь, по которому должен идти наш регион в желании получить новых инвесторов и повысить свою конкурентоспособность.

R: Свердловская область выступает организатором выставки. Изменился ли имидж региона на международном уровне в связи с проведением «Иннопрома»?

Е.К.: Да, мы видим, как растет интерес партнеров, в том числе и иностранных, к Среднему Уралу. Например, с января по сентябрь прошлого года в области было зарегистрировано 77 новых компаний, в которых участвуют представители зарубежного бизнеса. Благодаря «Иннопрому» мы активно работаем с Китаем, Японией, Южной Кореей, которые были странами-партнерами на прошлых выставках, а также с другими государствами. Стоит учитывать, что на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» договариваются о сотрудничестве государственные корпорации, крупнейшие частные российские и зарубежные компании. Так, наш регион и Екатеринбург закрепили за собой статус территории, на которой рождаются перспективные бизнес-союзы, «приземляются» идеи и инициативы.

R: Как проведение «Иннопрома» влияет на инвестиционную привлекательность уральского региона?

Е.К.: Проведение такого статусного мероприятия, как «Иннопром», в Екатеринбурге самым положительным образом влияет на многие сферы жизни и деятельности региона и его жителей. Выставка приносит региону «быстрые» инвестиции —деньги, которые оставляют здесь бизнес-туристы в дни проведения промышленной выставки. Также «Иннопром» привлекает в регион долгосрочные контакты, новые проекты и возможности, которые мы активно развиваем. Во многом этому способствуют уже сформировавшаяся инвестиционная привлекательность Свердловской области, а также наличие здесь готовой, сформированной среды, которая благоприятна для частных вложений.

R: Какое наследие осталось у региона после «Иннопрома-2018»?

Е.К.: На полях «Иннопрома-2018» было объявлено о создании в Екатеринбурге IT-кластера «Контур-парк». Там же мы договорились о сотрудничестве в сфере развития санитарной авиации на территории Свердловской области с Уральским оптико-механическим заводом, Уральским заводом гражданской авиации и Национальной службой санитарной авиации. И уже сегодня на территории Свердловской области создаются условия для развития авиастроения, а вертолеты днем и ночью вылетают на срочные вызовы, спасая жизни уральцев. Еще один пример. Выставка прошлого года стала площадкой, на которой мы документально закрепили намерения по созданию к 2020 году в нашем регионе центра ядерной медицины полного цикла. Там пациенты смогут получать современную онкологическую помощь — от диагностики до лечения и мониторинга.

R: Как параллельно организуются «Иннопром» и глобальный саммит производства и индустриализации GMIS? Получилось ли развести мероприятия с наименьшими потерями?

Е.К.: Ничего разводить не потребовалось. Во многом тематика «Иннопрома» перекликается с вопросами, предложенными к обсуждению на полях глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019. Да, оба события будут проходить синхронно. Но вне всяких сомнений, синергия двух статусных площадок позволит на единой дискуссионной платформе объединить ключевых экспертов. Это позволит выработать оптимальные подходы к решению общих задач в области индустриального развития, которые будут рассматриваться в рамках работы обоих мероприятий.

Артем Гирш