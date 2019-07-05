Окно в Россию

Десять лет назад международная выставка «Иннопром» была задумана как региональный проект, а на сегодняшний момент регион принимает уже тысячи промышленников более чем из 100 стран мира. На полях «российского Hannover Messe» было инициировано несколько сотен контрактов и меморандумов о намерениях, всего площадку посетили более 400 тыс. человек.

Федеральный статус

Впервые выставка промышленности и инноваций «Иннопром» прошла в 2010 году в рамках одноименного Уральского международного форума. На тот момент в нескольких крупных городах России регулярно проходили экономические форумы, но в стране не было ни одного специализированного мероприятия, посвященного новейшим индустриальным технологиям.

Было принято решение, что в Екатеринбурге будет ежегодно проходить ярмарка инноваций — отечественный аналог «Hannover Messe». С самого старта правительство РФ оказывало «Иннопрому» поддержку, а с 2012-го — присвоило федеральный статус.

Экспозиция«Иннопрома-2010»собрала компании из 30 стран мира, ее организовали на площадках логистических терминалов «Русь» и «Чкаловский» общей площадью около 40 тыс. кв.м. Первую выставку посетили более 20 тыс. человек.

Ко второму «Иннопрому» в уральском мегаполисе уже был построен международный выставочный центр — «Екатеринбург-ЭКСПО», который с того момента ежегодно принимает промышленников и инноваторов. В 2011 году были построены четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв.м, к 2019 году на площадке подготовлены изменения планировки.

Ежегодно выставка привлекает к себе все больше стран и посетителей: по итогам 2018 года на девятую выставку приехали экспоненты, делегаты, байеры и т.д. из 107 государств,«Иннопром-2018» посетили 46 тыс. человек. Суммарно за девять лет с экспозицией ознакомилось не менее 415 тыс. человек, на полях выставки было заключено более 470 документов — начиная от меморандумов о намерениях и заканчивая контрактами.

«Стартовав десять лет назад как региональный проект, выставка приобрела сегодня имидж главного промышленного форума страны»,— подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Универсальная платформа

С 2016 года «Иннопром» проходит в сопартнерстве с иностранным государством, решение о сотрудничестве каждый год принимается на государственном уровне. Соответствующий статус уже получили Китайская Народная Республика, Индия, Япония и Южная Корея.

«Формат сопартнерства открывает новые возможности для бизнеса, его результаты очевидны: фиксируется рост внешнего товарооборота, получают старт кооперационные проекты, договоренности переходят практическую плоскость. Сегодня Средний Урал является одним из признанных центров международной деловой активности в России и уверенно входит в ТОП-10 основных регионов-экспортеров страны»,— сообщил господин Козлов.

«За десять лет выставка стала для Свердловской области универсальной международной коммуникационной платформой, которая позволяет региону существенно активизировать диалог с зарубежными партнерами»,— заявил министр.

Кроме того, постепенно меняется сам посетитель «Иннопрома». В 2016 году 60% от всего числа гостей и участников составляли профессиональную целевую аудиторию выставки — речь идет о покупателях из разных стран мира, специалистах с промышленных предприятий. На сегодняшний момент на такую категорию приходится почти 80% аудитории «Иннопрома».

Из первых регионов

Пятой страной-партнером «Иннопрома» станет Турция. Республика организует экспозицию в павильоне №1 и займет 3 тыс. кв.м площади, делегацию возглавит министр промышленности и технологий Мустафа Варанк. Ключевая тематика и в рамках выставки, и в деловой программе — машиностроительная отрасль. «Свердловская область — это один из первых регионов, который я посетил в России, и я уверен, что контакты после выставки станут регулярными»,— подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар.

В список участников вошел целый пул крупнейших компаний из республики: Durmazlar Makina (станки), компания Layne Bowler Pompa (выпускает центробежные промышленные насосы), Hrmak Plastik Otomotiv Makina (термопластавтоматы). Также в «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет увидеть Yilmaz Redktr (редукторы), Hidromode Hidrolik Makina (гидравлические прессы и машины) и многих других.

«Мы ждем от «Иннопрома» развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию. Наш опыт говорит о том, что после выставки товарооборот региона со страной-партнером стабильно растет, а взаимодействие приобретает системный характер»,— заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Деловая программа включает в себя российско-турецкий промышленный форум, во время которого пройдет обсуждение новых проектов для укрепления промышленного партнерства. Также промышленники обсудят перспективы совместной работы в машиностроении и в торговле. Все три обсуждения запланированы на первый день выставки, 8 июля.

Многие другие страны принимают участие в экспозиции под собственным флагом. В 2019 году будет установлен рекорд: в «Екатеринбург-Экспо» подготовлены 14 национальных стендов, в 2018-м таковых насчитывалось восемь. В заявленном формате будут участвовать компании из Беларуси, Германии, Южной Африканской Республики, Южной Кореи, Японии и т.д. «Это говорит о том, что правительства этих стран финансируют стенды своих компаний. В основном, это компании среднего бизнеса, и они рассматривают Свердловскую область как точку входа в Россию. «“Иннопром” становится окном в Россию для иностранных компаний»,— отметил вице-президент компании-оператора выставки «Формика» Антон Атрашкин.

Представители государств и зарубежные ассоциации подтверждают, что выставка является эффективным инструментом для работы. «Масштаб выставки и возможности, которые она предоставляет, очень заинтересовали венгерские предприятия. Поэтому правительством Венгрии принято решение об участии нашей страны в “Иннопроме-2019” в формате Национального стенда»,— сообщали ранее в генконсульстве Венгрии в Екатеринбурге.

В числе новых участников также Французская республика, организатором Национальной экспозиции выступает Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). «Подготовка к работе на “Иннопроме” началась заранее. В целом мы рассчитываем провести многосторонние переговоры с российскими компаниями»,— заявлял генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.

Закупки и математика

Свердловская область в 2019 году намерена разместить свою экспозицию в павильоне №4 площадью 800 кв.м. Впервые стенд региона оборудован тематическими переговорными зонами. «На площадке “Биржа контактов” представители бизнеса могут организовать встречи с потенциальными партнерами в комфортных условиях. В “Зоне консультаций” можно организовать встречу с экспертами ведущих институтов развития Свердловской области»,— рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Александр Породнов.

Промышленные группы, присутствующие в регионе, раскрываютсвои планы на выставку. Так, корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») намерена в дни «Иннопрома» провести серию переговоров. «Запланирована насыщенная программа встреч с главами регионов и мэрами крупных городов, не только из России, по обсуждению перспектив закупок трамвайной техники УВЗ»,— рассказал заместитель гендиректора по коммуникациям Уралвагон­завода Дмитрий Калениченко. В своей экспозиции корпорация покажет инновационную тележку для низкопольных трамваев. Конструкция, полностью изготовленная из отечественных компектующих, будет представлена впервые. Другой экспонат — низкопольный трамвай модели 71-418, выпущенный на базе этой тележки. «Основные преимущества нового трамвая — это модульность конструкции, увеличенная площадь пола, плавность и тишина хода и конкурентная цена»,— подчеркнул господин Калениченко.

Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в «РОТЕК») продемонстрирует на «Иннопроме» макет своей последней разработки — энергетическую паровую турбину с осевым выхлопом. Ожидается, что первые четыре машины будут работать на мусоросжигательных заводах в Московской области.

АО «РОТЕК» (материнский холдинг УТЗ) покажет в «Екатеринбург-ЭКСПО» важные компоненты авиа­двигателей и энергетический турбин — сварные сотовые уплотнения. «Их производство создано в конце прошлого года и стало первым в России, до этого уплотнения такого класса импортировались. Уже начаты серийные поставки, в частности, на Уральский завод гражданской авиации»,— сообщили в пресс-службе УТЗ. «РОТЕК» покажет IoT-решение для энергетического оборудования «ПРАНА», а также системы накопления и хранения энергии на базе суперконденсаторов.

К работе в экспозиции готовы металлургические компании. «ЕВРАЗ» представит на своем стенде шесть наиболее важных проектов цифровизации. Так, холдинг покажет аудитории автоматизированную систему мониторинга для горно-транспортной техники. Можно будет увидеть дронов, которые позволили автоматизировать и ускорить съемку угольных разрезов.

В экспозиции будут представлены мобильные решения для безопасной добычи угля в шахтах. «Они контролируют уровень загазованности, состояние выработок и оборудования. ЕВРАЗ единственный в России применяет подобное оборудование»,— сообщили в пресс-службе компании. Холдинг также покажет систему математического моделирования и другие проекты.

УГМК-Холдинг покажет в экспозиции «Сделано в России. Сделано в УГМК» образцы продукции и макеты, один из главных экспонатов — полноразмерная шахтная машина ПДМ10-УГМК.

Елена Денисова