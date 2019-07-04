Налоговые льготы для инвесторов на Дальнем Востоке могут быть изменены

Глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов рассказал, что ведомство рассматривает возможность изменения льготного налогового режима для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). В ходе заседания коллегии в Москве он пояснил, что соответствующая просьба поступила от дальневосточного бизнеса и региональных властей.

«Мы проводим анализ уже действующих преференций. Сейчас в проработке один из пунктов: сделать ставку на прибыль организаций 7% с момента старта проекта вместо нынешнего нуля в течение 5 лет и дальнейших 10%»,— приводит «Интерфакс» слова господина Козлова. Он уточнил, что эта мера «сделает экономику крупных и средних проектов более эффективной» за счет того, что регионы начнут сразу получать доходы от реализации инвестпроектов.

Сейчас для зарегистрировавшегося в особой зоне резидента первые пять лет действует нулевая ставка налога на прибыль, затем она вырастет до 10%.