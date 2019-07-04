МЧС зафиксировало подтопления еще в пяти населенных пунктах Иркутской области

В Иркутской области из-за колебания уровня воды в реке Уда оказались подтоплены населенные пункты. Как сообщили в ГУМЧС по региону, жители были эвакуированы.

«Подтоплено пять населенных пунктов: поселки Пея, Полинчет, села Мирный, Шелаево, Кондратьево. В зону подтопления попало 13 домов с населением 36 человек, включая 15 детей»,— сообщили в МЧС. Отмечается, что сейчас уровень воды снижается.

Позднее ведомство выпустило экстренное предупреждение о подъеме уровня воды до критических отметок на реке Иркут в ближайшие сутки. «5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до отметок 430–480 см при критической отметке 480 см. В связи с предупреждением проведена проверка готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил»,— пояснили в МЧС.

Напомним, в Иркутской области из-за паводка, который начался 25 июня, действует режим ЧС. Подтопленными оказались около 100 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10,1 тыс. домов, в которых проживает 32,9 тыс. человек. По данным МЧС, число погибших при паводках составляет 20 человек.

Подробнее о причинах стихийного бедствия в регионе читайте в материале “Ъ” «Стихийное бедствие вызвали три циклона».