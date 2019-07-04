За «Салават Юлаев» просят вдвое больше Владелец бизнес-центра не согласен с предпродажной оценкой актива

Собственники уфимского бизнес-центра «Салават Юлаев», который выставлен на продажу конкурсным управляющим в рамках процедуры банкротства, решили в суде побороться за стоимость актива. Здание выставлено на торги за 650 млн руб., но владельцы уверены, что оно стоит почти вдвое дороже. Так как на бизнес-центр пока заявлялся только один покупатель — республика, поддержка позиции истца судом может сделать сделку для покупателя менее выгодной. В том, что на объект найдется другой покупатель, эксперты рынка сомневаются.

Арбитражный суд Башкирии приостановил продажу здания бизнес-центра «Салават Юлаев», расположенного на одноименном проспекте в Уфе. Заморозить торги, назначенные на 30 июля конкурсным управляющим компании «Управление капитального строительства “Монолитстрой”» (УКС) Александром Оксамитным, требует в суде владелец компа-

нии-банкрота Ильнур Шафиков (бенефициаром предприятия участники рынка называют предпринимателя Рашита Багаутдинова).

В своем иске он просит «разрешить разногласия» по поводу цены продажи здания. Объект площадью 21,5 тыс. кв. м с правом бессрочной аренды участка площадью 1 га выставлен на аукцион по начальной цене 646,5 млн руб. По мнению истца, рыночная стоимость актива не менее 1,1 млрд руб. Обоснование расчетов цены экс-владельца и ответчика в материалах дела пока не опубликовано.

Ильнур Шафиков в суде заявил, что установленная начальная цена лота «не гарантирует максимально полного удовлетворения требований кредиторов и не отвечает целям и задачам конкурсного производства». Торги остановлены до рассмотрения этого иска 10 июля.

Между тем, общая сумма требований кредиторов к УКС «Монолитстрой» составляет 302,5 млн руб. Крупнейшим кредитором и инициатором банкротства предприятия является ФК «Открытие». Требования банка к должнику составляют 300 млн руб., требования других кредиторов — 2,5 млн руб. Здание бизнес-центра «Салават Юлаев» находится в залоге у банка. Стоимость продажи здания на торгах устанавливал кредитор.

Бизнес-центр «Салават Юлаев» позиционирует себя как единственный в Уфе бизнес-центр класса А. Был введен в эксплуатацию в 2018 году.

В феврале, как писал „Ъ“, о намерении купить здание для размещения в нем Дома предпринимательства сообщал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Одним из аргументов была взаимовыгодность сделки: республика планирует переселить сюда Торгово-промышленную палату, госкомитет по предпринимательству и туризму, МФЦ и другие структуры, работающие с бизнесом. Выручку от продажи бизнес-центра его бывший владелец должен направить на завершение строительства домов ЖК «Серебряный ручей» в Деме. Сроки их сдачи были сорваны из-за конфликта Рашита Багаутдинова с прежними властями Уфы.

Предполагалось, что покупка здания будет завершена к лету.

В пресс-службе ГК «Рассвет», принадлежащей Рашиту Багаутдинову, вчера сообщили, что подготовка сделки — на завершающей стадии: «Весь алгоритм согласован с правительством и госкомстроем республики».

Получить комментарии в Управлении имуществом казны РБ, через которое должна быть совершена покупка, вчера не удалось: директора Наиля Батыршина не было на рабочем месте.

Конкурсный управляющий УКС «Монолитстрой» Александр Оксамитный удивлен, почему представители республики все эти месяцы не обращались к залоговому кредитору с предложением о покупке здания. «Как минимум с точки зрения рациональности можно было обратиться с письмом ко мне или в банк с просьбой не назначать торги или рассмотреть возможность выкупа,— сообщил он.— При этом я не совсем понимаю, зачем республике покупать объект за 1 млрд руб., если с торгов можно купить дешевле».

В пресс-службе ФК «Открытие» на запрос „Ъ“ не ответили.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров отмечает, что установленная начальная цена продажи сопоставима с его себестоимостью. «Владельцы, судя по всему, хотели бы продать объект по рыночной цене, что естественно»,— отмечает он.

Эксперт по коммерческой недвижимости Всеволод Спивак считает, что кроме республики этот объект, учитывая общую ситуацию на рынке, вряд ли кого-то заинтересует. Его рыночную стоимость он оценивает ориентировочно в 500 млн руб. «Чтобы продать здание даже за 600 млн руб., оно должно в год приносить чистый доход около 70 млн руб., но это маловероятно», — отмечает собеседник. При этом эксперта удивило заявление властей о том, что средства от продажи здания республике будут направлены на достраивание проблемных домов аффилированного с владельцами бизнес-центра застройщика. «Это какой-то аналог дотациям, и это очень кривой способ решения проблемы»,— отметил он

«Стоит ожидать, что суд назначит экспертизу рыночной стоимости имущества, а затем примет некую усредненную оценку»,— полагает арбитражный управляющий Алексей Емельянов.

Булат Баширов