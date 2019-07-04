ОАО РЖД достанет грузы из холодильника

По оценкам экспертов, решение ОАО РЖД на несколько месяцев ускорить переход на новые правила перевозки скоропортящихся товаров обойдется монополии в 2 млрд руб. Они также сомневаются, что новые правила привлекут на железную дорогу грузы с автотранспорта. Владельцы рефрижераторного и изотермического подвижного состава, с которого грузы уйдут в более дешевый сегмент крытых вагонов, выступают против инициативы, говоря о порче продуктов в летний сезон. Но в ОАО РЖД рассчитывают, на добросовестность грузоотправителей и госконтроль.

Институт исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) подготовил анализ последствий досрочного перевода железнодорожных перевозок скоропортящейся продукции на новые правила, официально вступающие в силу 8 декабря. Часть грузов — в частности, молоко, морепродукты, соки, воды, алкогольные напитки, овощи, консервы, кондитерские изделия,— которые сейчас возятся в рефрижераторных емкостях, станет возможно по выбору производителя перевозить в универсальных контейнерах и крытых вагонах (см. “Ъ” от 13 сентября 2018 года). ОАО РЖД телеграммами от 24 и 26 июня ввело этот режим досрочно. В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что новые правила «позволят снизить транспортную составляющую при перевозках скоропортящихся грузов» и «формируют конкурентоспособные условия железнодорожного транспорта с автомобильным» при перевозке скоропортящихся грузов.

«ОАО РЖД ожидает, что на железную дорогу с автотранспорта должно быть переключено около 1 млн тонн»,— пишут эксперты ИИЖД, считая, что перевод возможен, но вовсе не в таких объемах.

Однако основное изменение будет в другом. По данным ИИЖД, на рынке распространено нарушение правил, при котором скоропортящиеся грузы предъявляются к перевозке по неверной номенклатуре (например, как моторное масло или картон). Это позволяет сэкономить, так как перевозка в крытых вагонах дешевле, чем в изотермическом подвижном составе. Объем такого «несоответствия» в ИИЖД оценивают в 3 млн тонн в год. Теперь все эти грузы будут заявляться в соответствии со своим реальным названием, но до декабря может быть переведено около 1 млн тонн. То есть общий объем перевозок не вырастет.

При этом ОАО РЖД потеряет около 2 млрд руб. от перехода скоропортящихся грузов на более дешевый с точки зрения тарифа подвижной состав, оценивает ИИЖД, ожидая, что все грузы третьего (наиболее выгодного) тарифного класса будут переключены на перевозку в контейнерах. Также институт отмечает риски полного вывода изотермического подвижного состава из оборота вплоть до ухода за неполные полгода с рынка компаний, им оперирующих.

Участники рынка не в восторге от отмены переходного периода. Замгендиректора «Рефсервиса» Олег Богомолов отмечает, что новые правила обсуждались и были согласованы регуляторами, участниками рынка, научным сообществом и общественными организациями, и их введение было отложено на 180 дней для того, чтобы дать возможность рынку адаптироваться. «Мы понимаем стремление ОАО РЖД привлечь новые грузы, однако важно, чтобы их усилия не шли вразрез с элементарными нормами безопасности и качества продуктов питания»,— говорит президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Михаил Синев. По его словам, АСОРПС и ряд профильных институтов не раз указывали на недопустимость транспортировки большинства скоропортящихся грузов в универсальных контейнерах и крытых вагонах. «Ведь если перевозить продукты — скажем, консервы — в цельном металлическом вагоне в летний период, то их срок годности как минимум будет сокращен в разы или же груз рискует приехать уже испортившимся,— объясняет он.— Когда температура окружающей среды +30°С, внутри такого вагона она достигает +55°C, а с Дальнего Востока в Москву такой груз может ехать 2,5–3 недели». А соки, пиво и другие напитки при такой температуре вообще пройдут внеплановую пастеризацию — возможно, даже многократно, говорит господин Синев.

Но в ОАО РЖД считают, что каждый добропорядочный производитель стремится обеспечить качественную доставку продукта потребителю и, соответственно, выбирает подвижной состав. «Что касается недобросовестных грузоотправителей — как в действующих, так и в новых правилах,— они найдут лазейки для того, чтобы отправить груз не в том подвижном составе для удешевления перевозки»,— говорят в монополии. Там также отмечают, что система госконтроля за перевозкой скоропортящихся товаров продолжит работать и при новых правилах.

Наталья Скорлыгина