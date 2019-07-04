Онлайн-кассы поставят на витрину

Производители онлайн-касс начинают искать новые источники доходов на фоне снижения спроса на подключение их основного сервиса. Так, «Эвотор» предложил мелкой продуктовой рознице платформу для услуги экспресс-доставки товаров в ближайшие дома. Проект может оказаться востребован, но потребует дополнительных вложений со стороны самих магазинов, считают эксперты. Кроме того, аналогичные услуги уже тестируют другие сильные игроки, например «Яндекс».

Производитель онлайн-касс «Эвотор» (проект Сбербанка, сооснователя Qiwi Андрея Романенко и компании «Атол») тестирует платформу экспресс-доставки товаров из «магазинов у дома», рассказали “Ъ” в компании. Первым партнером стал сервис Dostavista.Market, на сайте и в мобильном приложении которого наряду с «Перекрестком», «Вкусвилл», «Пятерочкой», «Республикой» и «У Палыча» появились магазины под брендом «Эвотор». В «пилоте» участвуют 37 торговых точек Москвы. В 2020 году «Эвотор» рассчитывает масштабировать проект в регионах, присоединив к нему до 150 тыс. магазинов.

В рамках «пилота» магазины тестируют сервис бесплатно, а после запуска в коммерческом режиме с них будут взимать комиссию за каждый заказ. Присоединиться к платформе сможет любой магазин, использующий смарт-терминалы «Эвотор». Сейчас их зарегистрировано около 500 тыс., и большая часть в «магазинах у дома». «Эвотор» берет на себя расходы на разработку онлайн-витрины, создание карточек товаров и интеграцию с сервисами доставки, пояснил лидер направления B2C-продуктов компании Николай Орлов. По мнению основателя Dostavista Михаила Александровского, проект «Эватора» может повысить скорость доставки, поскольку «"магазины у дома" есть даже в районах, где крупные сети почти не представлены».

Идея «Эвотора» не уникальна. Другие производители онлайн-касс (по данным CNews на 1 октября 2018 года основные среди них — «Атол», «Эвотор», «Модулькасса», «Чек-онлайн» и i-Retail) реализуют похожие проекты. «Они берут данные о предпринимателях, собранные из их личных кабинетов и касс, создают витрины, предлагая товары этих бизнесов другим игрокам и потребителям»,— поясняют в одной из компаний. i-Retail развивает сервис привлечения покупателей в точки своих клиентов, подтвердил управляющий партнер компании Кирилл Казанцев: «Уже есть много отраслевых решений для аптек, заправок и других бизнесов».

Подтолкнули игроков к этому проблемы на основном рынке. Он начал развиваться в 2016 году, после введения штрафов за проведение средств мимо контрольно-кассовой техники нового типа. Но основной эффект от обязательного внедрения онлайн-касс исчерпан, новых торговых точек появляется немного, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников. В результате компании уходят с рынка: так, в мае “Ъ” сообщал, что Qiwi ликвидирует «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир». Исчез и бренд «Мерката», клиенты которого перешли в «МТС-Кассу». Оставшиеся игроки ищут новые источники заработка.

«Успех проекта "Эвотора" зависит от того, как сами "магазины у дома" будут продвигать опцию доставки»,— полагает господин Овчинников. По его словам, проблема и в том, что в малой рознице средний чек обычно ниже, чем в крупной, наценка за доставку порядка 100 руб. существенно увеличит стоимость заказа, что неизбежно снизит интерес покупателей. Зато услуга не потребует значительных инвестиций от «Эвотора», уточняет глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Несмотря на разнообразие платформ для доставки товаров из крупных розничных сетей, локальные районные сервисы могут быть востребованы, полагает он. Однако у «Эвотора» уже есть конкуренты — с мая проект по доставке продуктов и бытовых товаров из «магазина возле дома» «Яндекс.Лавка» в районе Хамовников Москвы начал тестировать «Яндекс». Как поясняют в компании, для жителей района доставка бесплатная, а ассортимент расширяется с помощью партнеров.

Юлия Тишина, Владислав Новый