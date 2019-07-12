Шашлык из курицы

Вечные вопросы существуют потому, что человеческое сознание неспособно слышать ответы. То есть оно их слышит, но слова пропускает. Благодаря этому свойству натуры целые армии знатоков имеют возможность бесконечно рассуждать на любые темы: от «нисходит ли Святой Дух от Сына так же, как от Отца» до «как замариновать курицу для шашлыка».

Каждый год человечество сотни, тысячи раз получает вполне исчерпывающие ответы на эти вопросы и пропускает их мимо ушей, чтобы в следующем году начать задаваться ими снова. Чувство повторяющейся новизны несмотря на симптомы рассеянного склероза — это не вполне болезнь, это то, что делает жизнь человека если не счастливой, то удобоваримой. В этом дне экзистенциального сурка есть иллюзорная возможность, в которой надежда если и не осуществляется и даже умирает, но снова возрождается, как ландыш или счет за мобильный телефон. И это то, что отличает человеческое сознание от искусственного интеллекта, в который можно заложить какое угодно точное знание прямо с рождения. Ветреность, способность забывать — это то, что, возможно, станет решающим фактором в грядущем соревновании людей и роботов, той самой силой в слабости. В борьбе надо рассчитывать на преимущества, а что делать, если единственным преимуществом является полное отсутствие всяких преимуществ? Рассчитывать на это.

Поэтому вот вам идеальный рецепт маринада для курицы, который вы, разумеется, забудете и в следующий раз встретите как новый.

Но начнем с мяса, курица — это слишком общее понятие, серьезный замах. Для шашлыка мы возьмем только ее часть. А именно — бескостное бедро, к тому же лишенное кожи. Кости служат определенным препятствием для удобной и равномерной жарки на гриле, с ними мясо легко пересушить или, наоборот, недожарить, так как они служат теплоотводом. Кожа легко горит, рвется и липнет к решетке, так что в случае серьезных температурных режимов открытого огня она тоже лишняя.

Бескостное бедро можно нарезать на фрагменты размером 4–6 см, чтобы было проще насаживать на шампур, а можно оставить и большим куском, который насадить на шампур также несложно, просто делать это надо в несколько приемов, пронзая шампуром мясо в двух-трех местах.

Для идеального маринада надо взять рафинированное растительное масло (соблазн взять вкусное масло холодного отжима лучше оставить — открытый огонь зажжет масло ярким пламенем и вы получите обугленную за минуту, но, естественно, сырую внутри курицу). Масло надо смешать с соевым соусом, хорошей щепоткой хмели-сунели, давленым чесноком, молотым сухим имбирем, кумином, черным перцем и лимонной цедрой. Сок лимона, вино или уксус лучше не использовать в маринаде: они добавляют вкуса, но сушат мясо. Можно полить лимонным соком или вином мясо в последний момент перед подачей, завершая готовку.

В этой смеси мясо надо выдержать от четырех до восьми часов. После чего нанизать курицу на шампуры, разжечь угли, дать им прогореть до ровного сильного жара и готовить шашлык, переворачивая бедра до тех пор, пока мясо не прожарится насквозь, но до того, как оно начнет терять сок.

После чего выложить готовый шашлык на тарелку и подавать с обжаренным на тех же углях белым хлебом, свежим огурцом и редиской. Можно приготовить еще и соус. Но поскольку даже запомнить рецепт маринада практически невозможно, то зачем усложнять дело еще и соусом.

Шашлык из курицы 1 Куриные бедра (2 кг) 2 Соевый соус (20 мл) 3 Хмели-сунели (10 г) 4 Имбирь молотый (3 г) 5 Кумин молотый (3 г) 6 Чеснок (6 зубчиков) 7 Черный молотый перец (по вкусу) 8 Растительное масло (100 мл) 9 Цедра трех лимонов

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»