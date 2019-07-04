Экологи потребовали спасти курорты от мусора

Группа ставропольских экологов после неоднократных обращений в госструктуры Ставропольского края создала петицию на сайте «Активатика» об экологической катастрофе в регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Активисты, в частности, пожаловались на стихийные свалки, которыми изобилует курортная территория региона КМВ, имеющего статус особо охраняемой зоны. В краевом минприроды заявили, что по фактам размещения несанкционированных свалок проведена проверка, ответственным выписаны штрафы, грядут новые проверки.



Как рассказал “Ъ” эколог-активист, ведущий специалист Национального экологического комитета Андрей Фокин, свалку в районе поселка Иноземцево, в непосредственной близости от Бештаугорского заказника, он обнаружил еще весной 2017 года. Тогда он обратился к начальнику отдела по экологии города-курорта Железноводска, правда, «в устной форме». Однако его обращение «на замусоренности лесополосы никак не отразилось», после активист обратился на горячую линию Росприроднадзора уже с официальным обращением. Обращение передали в управление Росприроднадзора по СКФО, а оттуда — в железноводскую администрацию. Но и тогда администрация города-курорта не предприняла никаких действий, а объем свалки только увеличился. Тогда господин Фокин, по его словам, подал заявление в прокуратуру Железноводска.

«И наконец в октябре 2018 года прокуратура ответила, что факт незаконной свалки подтвердился и в отношении администрации Железноводска вынесено представление — свалку убрать»,— рассказал эколог. Но представление прокуратуры опять осталось на бумаге.

В результате почти за два с половиной года с момента первого обращения свалка только выросла, и ее ассортимент пополнился останками крупного рогатого скота, но никаких попыток навести порядок никто не предпринимал»,— уточнил господин Фокин.

По его словам, члены Национального экологического комитета решили перенести борьбу со стихийными свалками в интернет. «Мы освещаем ситуацию по трем свалкам. По одной из них местный регоператор, со слов чиновников краевого правительства, “производит все законные действия” с марта 2019-го. Но сейчас уже июнь, а свалка растет и временами горит»,— уточнил Андрей Фокин.

В министерстве природных ресурсов на запрос “Ъ” по поводу несанкционированных свалок, о которых идет речь в обращении экологов, пояснили, что была проведена проверка, но «на особо охраняемых природных территориях — в заказнике “Бештаугорский” и на горе Машук — несанкционированных свалок бытового, строительного мусора и трупов сельскохозяйственных животных не обнаружено». В то же время специалисты министерства «уже рассматривали материалы обращений о захламлении территорий городов-курортов Пятигорска и Железноводска». В результате возбудили шесть административных дел в отношении органов местного самоуправления, по итогам рассмотрения которых сумма наложенных штрафов составила 510 тыс. руб.

Источник “Ъ” в правительстве края рассказал, что Бештаугорский заказник находится фактически на территории пяти субъектов края. Его земли входят в состав Минераловодского и Предгорного районов, а также трех городов — Пятигорска, Железноводска и Лермонтова. Границы между этими субъектами часто формальные, и не понятно, кто за какую территорию должен отвечать, зачастую муниципалитеты просто спихивают проблемы друг на друга.

«Муниципалитеты Кавминвод, разрешая строительство, как правило, не отслеживают, кто и куда будет вывозить мусор, как он будет складироваться, есть ли договоренность с полигонами. А строители договариваются с частниками — это дешевле»,— рассказал председатель общественного экологического совета города Кисловодска Павел Мартиросов.

Оценку того, как влияют мусорные завалы на состояние минеральных источников Кавказских Минеральных Вод, никто из представителей власти в регионе давать не решился.

В Росприроднадзоре по СКФО на запрос “Ъ” не ответили.

Елена Брежицкая, Александра Ларинцева, Пятигорск