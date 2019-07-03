Развязку КАД в Мурино достоят за год

Строительство транспортной развязки на КАД в западном Мурино перешло в активную фазу. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца лета 2020 года.

В настоящее время проектировщики готовят решение по укреплению нескольких грунтовых участков основания съезда в сторону Петербурга. Одним из вариантов являются установка на объекте дополнительных свай, на которые затем ляжет само основание. Со стороны Охтинской аллеи активные работы начнутся после частичного переподключения сетей водоотведения.

Стоимость возведения Муринской развязки составляет около 800 млн руб., заказчиком является ГКУ «Ленавтодор».