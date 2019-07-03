Speedtest: у «МегаФона» самый быстрый мобильный интернет в России

Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest). Средняя скорость передачи данных в сети «МегаФона» в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

Исследование проводится ежегодно по всему миру. В России результаты основаны на более 8 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest.

По данным Ookla, средняя скорость скачивания в «МегаФоне» превысила 27,31 Мбит/с (скорость загрузки — 11,88 Мбит/с). У МТС скорость скачивания 16,97 Мбит/с, у Tele2 и «Билайна» — 14,67 и 14,51 Мбит/с соответственно.

«МегаФон» лидирует по числу базовых станций в России по данным Роскомнадзора за январь-май 2019 года. У «МегаФона» более 238,5 тыс. базовых станций, из них 98,1 тыс.— 4G.