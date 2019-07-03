Жители Приволжья направили больше всех жалоб по спорам со страховщиками

Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного получила 2,4 тыс. обращений за июнь – первый месяц действия нового порядка урегулирования споров граждан со страховыми компаниями по ОСАГО, КАСКО и ДСАГО. Из них более 1,8 тыс. рассматривать не стали, в основном – из-за несоблюдения претензионного порядка.

Больше всего обращений – 615 шт или 26% от общего количества – были направлены из Приволжского федерального округа. Среди регионов наибольшее количество жалоб подали Краснодарский край (228 шт, 9,5%), Москва (158 шт, 6,6%) и Нижегородская область (126 шт, 5,3%).

Чаще всего заявления касались ОСАГО (2,2 тыс., 95,1%): более 1 тыс. (42,4%) заявителей были не согласны с размером страхового возмещения, еще 660 человек пожаловались на отказ страховой компании выплачивать возмещение (27,6%).

Напомним, институт финансового уполномоченного был создан для повышения эффективности досудебного урегулирования споров между потребителями и финансовыми организациями. Споры граждан со страховыми компаниями рассматриваются в обязательном порядке с 1 июня 2019 года. Ранее отношения регулировались через суд.

Анастасия Еремина