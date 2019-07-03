Территория опережающего развития в Сарове принесла бюджету региона 0,5% от плана Там работает одно предприятие из 20, с кем были заключены соглашения

Счетная палата (СП) РФ опубликовала результаты проверки эффективности использования бюджетных средств на поддержку закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров в Нижегородской области. В частности, были проанализированы результаты деятельности территории опережающего развития (ТОР) на территории закрытого города.

ТОР в Сарове была создана в 2017 году, она стала одной из первых на территории ЗАТО в России. Предполагалось, что удастся туда привлечь 25 резидентов, дополнительный ежегодный доход в бюджет Нижегородской области составит 342 млн руб. в год, а за 10 лет он превысит 3,4 млрд руб. Два года назад правительство региона сообщало, что заключило около 20 соглашений с инвесторами почти на 8 млрд руб. По факту сейчас на ТОР работает только одно предприятие, которое инвестировало 16,26 млн руб. за последние два года. В бюджет удалось привлечь только 1,75 млн руб. или 0,5% от поставленной цели.

Специалисты СП РФ в числе сдерживающих факторов развития ТОР в Сарове назвали не соответствие земельных участков заявленным намерениям потенциальных резидентов: «площадки со зданиями, зачастую ветхими, не представляется возможным использовать для организации новых бизнесов». Площадь участков мала, они не обеспечены инфраструктурой с необходимыми мощностями. Развитию препятствует и режим ЗАТО – он усложняет ввоз грузов, въезд иногородних специалистов. В городе отсутствуют железнодорожные пути общего пользования.

«С учетом опыта реализации проекта ТОР на территории ЗАТО Сарова Нижегородской области существуют значительные риски, связанные с успешностью реализации проектов ТОР на территории других ЗАТО»,– заключили в Счетной палате.

Для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие ТОР в Сарове и других ЗАТО, СП РФ рекомендует установить дополнительных расходы для ЗАТО на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и не сокращать объем дотаций ЗАТО в случае нарушения условий предоставления им средств региональными органами власти. Также Минэкономразвития РФ рекомендовано провести мониторинг реализации ТОР в ЗАТО, выявить дополнительные риски, опубликовать в интернете всю необходимую информации о ТОР для потенциальных инвесторов и регулярно обновлять ее.

Анастасия Еремина