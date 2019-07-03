Жаловавшаяся Владимиру Путину семья из Набережных Челнов получила гражданство

Семья Люльковичей, которая пожаловалась Владимиру Путину во время «Прямой линии» о сложностях с оформлением гражданства РФ, получила российские паспорта, сообщает МВД России.

«Прошла торжественная церемония вручения паспортов РФ 24-летней Екатерине, 28-летнему Ричарду и 22-летнему Джимми Люльковичам, прибывшим в нашу страну в 2014 году из района боевых действий на юго-востоке Украины»,— сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Остальные члены семьи получат паспорта в ближайшее время.

Семья живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда переехала из украинского Дзержинска во время боевых действий на юго-востоке. В Татарстане они получили статус беженцев, однако из-за сложности с подтверждением дохода Люльковичи не могли получить российские паспорта. 20 июня во время «Прямой линии» Владимир Люлькович пожаловался Владимиру Путину на проблемы с получением гражданства. Глава государства в ответ призвал чиновников внести коррективы в действующее законодательство, а президента Татарстана Рустама Минниханова — посодействовать семье беженцев. Уже в ходе «Прямой линии» президент господин Минниханов поручил администрации Набережных Челнов навестить семью и предложить решение проблемы.

“Ъ-Казань”