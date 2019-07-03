Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания учебного театра Бориса Эйфмана

Служба Государственного строительного надзора и экспертизы по Санкт-Петербургу выдала подрядчику — компании ООО «ПСБ "Жилстрой"» — разрешение на ввод в эксплуатацию здания нового учебного театра танца Бориса Эйфмана. Объект, расположенный по адресу: Введенская улица, 3, литера А и построенный в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы, занимает земельный участок площадью 3,6 тыс. кв. м, сообщили в комитете по строительству Петербурга.

Отреконструированное здание школы рассчитано на обучение 440 учащихся. Непосредственно здание учебного театра оснащено современным оборудованием и соответствует европейским стандартам, вместимость зала составляет 450 мест. Официально учреждение откроется 1 сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал о планах Смольного передать Академии танца Бориса Эйфмана здание на Большой Пушкарской улице, д. 7. Там планируется построить новый интернат и общежитие. Сейчас здание находится в процессе расселения, затем его предстоит реконструировать. Эксперты оценивают работы в 200 млн рублей. Еще столько же потребуется на строительство нового объекта.