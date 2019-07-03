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Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет. Эти деньги пойдут на полную реконструкцию столичного спорткомплекса (СК) «Олимпийский», говорится в пресс-релизе банка.

В «Олимпийском» построят научно-познавательный центр с планетарием и электронной библиотекой, кинотеатр, кафе и рестораны, торговую зону. Спортивная составляющая объекта будет включать бассейны, аквапарк, зону пляжных видов спорта, дайвинг-центр, фитнес, беговой парк, открытый ледовый каток. Также в СК сохранится концертный зал.

В разработке проекта реконструкции участвовала сингапурская компания DP Architects. Она строила ТРЦ Dubai Mall, а также торговый центр Paragon в Сингапуре.

«Олимпийский» построили в 1980 году. Входящая в комплекс концертная площадка вмещает около 30 тыс. зрителей. В 2017 году СК выкупила «Киевская площадь», которая решила организовать масштабную реконструкцию. Стоимость ремонта оценивается примерно в $400 млн.

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