Премия «Коммерсантъ года. Башкортостан»

Издательский дом «Коммерсантъ-Башкортостан» 27 июня провел в MusicHall27 церемонию вручения премии «Коммерсантъ года» — одной из наиболее авторитетных премий делового сообщества в городах присутствия газеты «Коммерсантъ». Предпринимателей, топ-менеджеров компаний и сами компании, внесшие значительный вклад в развитие Уфы и Республики Башкортостан в 2018 году, в восьми номинациях определяли члены экспертного и редакционного советов. В церемонии приняли участие более 200 гостей.

27 июня в Уфе состоялось вручение главной премии издательского дома «Коммерсантъ-Башкортостан» — премии «Коммерсантъ года», которой поощряются лидеры делового сообщества регионов в городах присутствия издания, чьи проекты признаны значительными отраслевыми экспертами, коллегами из бизнеса и общественностью. Победителей в восьми номинациях определяли 35 членов экспертного совета, а также редакционный совет «Коммерсанта в Башкортостане». Каждый эксперт мог отдать голос за предложенного номинанта или вписать своего. В состав экспертного совета входили руководители государственных органов власти, руководители предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, руководители организаций бизнес-сообщества. В одной из номинаций, «Выбор зала», победитель определялся путем онлайн-голосования на сайте «Коммерсантъ-Башкортостан».

В номинации «Славный малый», в которой поощрялись проекты среднего и малого бизнеса, лучшим был признан проект частной школы и детского сада нового поколения «Азбука 3000» предпринимателей Ивана и Алины Абрамовых. Вручая им награду — стеклянную статуэтку — руководитель уфимского офиса ФК «Открытие» Айдар Зубаиров напомнил, что «все большие были когда-то маленькими», пожелав тем самым развития этому проекту.

Награду в номинации «Все свое. Импортозамещение и конверсия» получил Белебеевский молочный комбинат. Компания создала СП с французской Savencia Fromage & Dairy для запуска производства мягких сыров европейского качества. Получая награду из рук предпринимателя Артура Хазигалеева, заместитель генерального директора комбината Тимур Гильмияров пообещал, что комбинат нарастит производство и в скором времени начнет выпускать уникальные сыры.

Совладелец и генеральный директор медицинской сети «Меги», вошедшей по итогам 2018 года в топ-100 российских частных клиник по версии агентства Vademecum, Андрей Тимофеев получил награду в номинации «За вклад в развитие частной медицины». Статуэтку ему вручал врио министра здравоохранения республики Максим Забелин.

Победителем в номинации «Новые земли. За вклад в редевелопмент территорий» было признано признано ООО «Уфимкабель», вынесшее производство за город и начавшее проект реновации квартала в исторической части Уфы. Владелец и генеральный директор предприятия Ильдар Гималетдинов, получая статуэтку из рук архитектора Дмитрия Винкельмана, сообщил, что реализация проекта начата с восстановления здания бывшей губернской земской управы на улице Цюрупы.

В другой номинации, отмечающей лучшие проекты в сфере урбанистики, — «За вклад в развитие городских пространств» был отмечен руководитель проекта «Арт-квадрат» (реализуется в районе улиц Карима — Чернышевского — Коммунистической) Рим Бикмаев. Награду ему вручала вице-мэр Уфы Алина Сулейманова.

Российская компания «Хевел», запустившая сеть солнечных электростанций в Башкирии, забрала награду в номинации «Green, go!», которой поощряются экологические проекты. Статуэтку представителю группы «Хевел» Дмитрию Борисову вручал генеральный директор Башкирской электросетевой компании Дмитрий Шароватов.

В номинации «За продвижение республики» победу одержал основатель студии Paradox Box Ильшат Байбурин. Члены экспертного совета проголосовали за разработанный компанией туристический бренд Башкирии — TerraBashkiria, вошедший в топ-10 наиболее запомнившихся российских брендинговых проектов 2018 года. Вручая награду, главный редактор «Коммерсантъ-Башкортостан» Наталья Павлова отметила, что «практика показала, что один человек может сделать для продвижения республики больше, чем целая компания».

Победителем в номинации «Право на гласность», в которой поощрялась информационная открытость бизнеса, был признан совладелец MusicHall27 Дмитрий Король. Награду ему вручал председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

Больше всех голосов в ходе онлайн-голосования в номинации «Выбор зала» набрал владелец Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel Денис Назаров. Награду в этой номинации вручал глава госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Геннадий Разумикин.

Специальная награда — «За инвестиционное мужество» — была вручена генеральному директору группы компаний «Медма» Юлаю Магадееву. Ее вручала директор «Коммерсантъ-Башкортостан» Евгения Минибаева.

Рустем Абдулманов, инвестор проекта «Арт-квадрат» Иван Абрамов, предприниматель, соавтор проекта частной школы «Азбука 3000» Ильшат Байбурин, основатель студии Paradox box Ильдар Гималетдинов, владелец и генеральный директор ООО «Уфимкабель» Дмитрий Король, совладелец MusicHall27 Евгений Линкевич, генеральный директор Белебеевского молочного комбината Юлай Магадеев, генеральный директор группы компаний «Медма» Денис Назаров, владелец Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel Игорь Шахрай, генеральный директор компании «Хевел» Андрей Тимофеев, совладелец и руководитель медицинской сети «Меги»



Генеральными партнерами церемонии выступили «ЮниКредит Банк», управляющая компания «Аркада», АО «Башспирт» и Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel.

Глава регионального розничного центра «ЮниКредит Банк» Ринат Исламов сообщил, что считает премию «одним из самых крупных и важных мероприятий, которые проводятся в республике для бизнеса». «Нам интересны участники премии как потенциальные клиенты. Мы хотели увидеть, кто является драйвером экономики в Башкирии, наладить контакты. И наши ожидания оправдались: на премии собралась аудитория высокого уровня, владельцы и бенефициары крупных компаний, чиновники и представители шоу-бизнеса», — сказал он.

Генеральный менеджер Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel Оксана Раевская отметила, что компания была рада выступить генеральным партнером премии. «Приятно, что в нашем городе так много интересных и значимых проектов, которые воплощают в жизнь умные и смелые люди. Важно, что эти проекты, помогающие развиваться городу и республике, не только реализуются, но поддерживаются и ценятся бизнес-сообществом, — сказала госпожа Раевская. — Признание — тоже важная часть развития, она показывает результаты трудов и дает стимул не останавливаться на достигнутом. Поздравляю всех победителей и желаю им еще больших успехов. И конечно, благодарю тех, кто отдал свой голос за Дениса Назарова, владельца Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel, победившего в номинации "Выбор зала"».

По словам генерального директора госхолдинга «Башспирт» Рауфа Нугуманова, поддержка премии открыла «широкие возможности для промоушена» и позволила «обсудить с коллегами новую стратегию развития компании, перспективные направления работы, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями». Способствовали этому, по его словам, «дружественная атмосфера и высокий уровень приглашенных гостей».

Директор управляющей компании «Аркада» Маргарита Сутюшева рассказала, что компания решила выступить генеральным партнером премии, так как «очень ценит независимость газеты», несмотря на то, что часто становится объектом «различного рода публикаций». «Мы очень любим издание «Коммерсантъ», мы просыпаемся и читаем их новости и ими же заканчиваем рабочий день. В нем самые острые сюжеты, хлесткие заголовки, независимые мнения, — сказала госпожа Сутюшева. — Мы хотим, чтобы наш город был лучше, чтобы в нем было больше активных людей, которые вкладываются в его развитие, поэтому мы рады таким событиям, как эта премия, которая позволяет отметить вклад неравнодушных людей».

Победители премии получили в подарок также собственные портреты, написанные известным уфимским художником-карикатуристом Камилем Бузыкаевым.

Организаторы премии выражают глубокую признательность за поддержку церемонии одному из номинантов премии — медицинскому холдингу «ПроМедицина», а также центру интерьерных и архитектурных решений «РОЗЕТ», фитнес-клубу «WorldClass», официальному дилеру BMW — компании «ТрансТехСервис», группе компаний «СУ-10».

Генеральные партнеры

















При поддержке