В Ливии при авиаударе по центру содержания мигрантов погибли десятки человек

По центру содержания беженцев в пригороде ливийской столицы Триполи был нанесен авиаудар. По предварительным данным, погибли 40 человек, ранения получили 80, сообщает Reuters со ссылкой на врачей. Пострадавших мигрантов доставляют в больницу. Детали ЧП не приводятся.

Напомним, 4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара выдвинулась в сторону Триполи, где располагается контролирующее запад страны правительство национального согласия. Военные заняли несколько районов на юго-западе города. 23 апреля ЛНА объявила о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.

О развитии конфликта читайте в публикации “Ъ” «Турция отбила своих граждан у фельдмаршала Хафтара».