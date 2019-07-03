Из детской порнографии исключают секстинг

Совет Европы опубликовал рекомендации правоохранительным органам государств-участников о том, как относиться к детям, фотографирующим себя в обнаженном виде. Подобные снимки не должны расцениваться как создание, хранение и распространение детской порнографии, если они предназначены исключительно для личного пользования. В России также есть проблема создания детской порнографии самими несовершеннолетними, но к ответственности их привлекают в крайних случаях.

Лансаротский комитет Совета Европы, занимающийся защитой детей от сексуальной эксплуатации и насилия, обнародовал рекомендации о разграничении детской порнографии и секстинга (создание детьми собственных фотографий с сексуальным контекстом). Это явление возникло относительно недавно, но последние несколько лет распространяется, отмечают в комитете: в 2018 году каждое четвертое детское изображение с сексуальным контекстом в интернете было изначально сделано самими несовершеннолетними. Члены комитета пришли к выводу, что если снимки предназначены исключительно для личного пользования, то дети не должны подвергаться обвинению в изготовлении, хранении и распространении порнографии. Если селфи делают малолетние либо дети, находящиеся в уязвимом положении, то они должны получить поддержку специалистов и в отдельных случаях могут считаться жертвами манипуляций либо принуждения. При сознательном распространении детьми сексуальных изображений уголовная ответственность должна наступать лишь в крайних случаях.

В секретариате Лансаротского комитета СЕ пояснили “Ъ”, что изучили уголовные кодексы 44 государств и обнаружили, что некоторые из них предусматривают наказание несовершеннолетних за создание интимных селфи и обмен снимками. «Обзор правовой базы стран, а также определение перспективных практик в одних странах и того, что еще необходимо решить в других, будут включены в доклад, который должен быть представлен к ноябрю 2020 года»,— сообщили в секретариате комитета.

По данным британской организации EU Kids Online Survey, в 2014 году 20% несовершеннолетних публиковали свои фотографии в интернете. При этом 20% детей от 14 до 16 лет публиковали в интернете свои изображения с сексуальным контекстом. Исследование доктора Шэри Мэдиган из Университета Калгари, охватившее в 2018 году 110 тыс. детей от 11 до 17 лет из разных стран мира, показало, что каждый седьмой подросток отправлял фотографии интимного характера, а каждый четвертый получал их. Правоохранительные органы разных стран считают, что интимные снимки могут стать инструментом шантажа или перейти в разряд порнографии. Так, полиция канадского города Шатоге в начале 2018 года начала кампанию «Секстинг — это порнография», направленную на подростков от 12 до 17 лет. В британском графстве Кент полиция тогда же предупредила родителей, что они могут быть привлечены к ответственности, если будет установлено, что их ребенок рассылает свои интимные снимки. Появились и случаи привлечения подростков к уголовной ответственности за обмен и хранение интимных фотографий, в частности в США.

УК РФ позволяет привлечь к ответственности за создание, хранение и распространение детской порнографии с 16 лет, отметил “Ъ” эксперт Лиги безопасности интернета Владимир Меняйло. По его словам, сделанные детьми селфи распространяются как на бесплатных, так и на коммерческих ресурсах: «Мы классифицируем такой контент как противоправный и обращаемся к хостинг-провайдерам для его удаления. А что дальше делать с теми, кто выложил,— это вопрос к правоохранительным органам». Проблема, по его словам, беспокоит и родителей: на форумах встречаются вопросы, как отучить ребенка фотографировать себя обнаженным. Есть и случаи шантажа снимками со стороны других подростков. В таких случаях, если виновным есть 16 лет, возбуждаются уголовные дела по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). В Татарстане в 2016 году СК возбудил дело по ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) в отношении 16-летнего студента техникума, отправившего фотографии своей 13-летней подруги ее учителям, одноклассникам и родителям в качестве мести за отказ от новой фотосессии.

В российском экспертном сообществе тема детских обнаженных селфи обсуждается в контексте влияния взрослых преступников на несовершеннолетних. «Проблема вовлечения детей в онлайн-проституцию — один из вызовов современности, как в Европе, так и у нас»,— заявила “Ъ” член координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Галина Семья.

Анастасия Курилова