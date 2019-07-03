Цена беспечности

Стеклотарный завод «Актис» (Новочеркасск) может лишиться одной из трех производственных линий. Арбитражный суд обязал предприятие вернуть задействованное на ней оборудование заводу «Эскорт», у которого оно было куплено в 2011 году. Соответствующее определение суд вынес по требованию конкурсного управляющего ООО «Эскорт», который посчитал эту сделку купли-продажи подозрительной. Эксперты говорят, что остановка стекловарной печи чревата многомиллионными убытками и не принесет выгоды «Эскорту». Возврат оборудования в натуральном виде целесообразно заменить на компенсацию в денежном эквиваленте, считают юристы.



Как стало известно “Ъ-Юг”, арбитражный суд признал недействительным договор купли-продажи оборудования, заключенный между АО «Фирма “Актис”» и ООО «Эскорт» в 2011 году. Согласно договору, «Актис» получил стекловарную печь и стеклоформовочное оборудование стоимостью почти 545 млн руб. Эта сделка показалась подозрительной конкурсному управляющему «Эскорта», о чем он заявил суду в рамках дела о банкротстве ООО. Как отметил управляющий, на момент заключения спорного договора генеральным директором ООО «Эскорт» и АО «Фирма “Актис”» был один человек — Владимир Базиян. При этом «Эскорт» не получил платы от «Актиса» за поставку печи и оборудования. По данным управляющего, было «совершено фактическое дарение имущества». Данная сделка не имела экономической выгоды для «Эскорта» и нанесла ущерб его кредиторам, на этом основании управляющий потребовал вернуть спорное имущество. Суд с этим согласился и обязал «Актис» возвратить печь и сопутствующее оборудование в конкурсную массу ООО «Эскорт».

Печь производственной мощностью 440 т стекломассы в сутки является основой одной из трех производственных линий завода «Актис». Как отмечают эксперты, производство стеклотары имеет непрерывный цикл, поэтому изъятие печи из распоряжения предприятия может нанести ущерб самому «Эскорту».

«Если остановить печь на стекольном производстве, то запустить ее заново — это все равно что построить новую, цена вопроса — сотни миллионов рублей»,— заявлял ранее директор завода по производству Евгений Дыбцев.

По словам генерального директора юридической компании «Сотби» Станислава Зиновьева, в случае невозможности возврата оборудования в натуральном виде «Актис» должен будет возместить его стоимость. Чтобы не допустить убытков от остановки печи, спорящим сторонам целесообразно ходатайствовать об изменении способа исполнения судебного акта, считает юрист. «Если подобное заявление будет удовлетворено, имущество, переданное по сделке, останется в собственности АО “Фирма «Актис»”, а “Эскорт” получит право требования к нему. Если же заявление об изменении способа исполнения судебного акта не будет подано или не будет удовлетворено судом, наиболее целесообразной является передача данного оборудования в собственность “Эскорта” без демонтажа с одновременным заключением между сторонами договора аренды оборудования до последующей реализации в рамках конкурсного производства»,— говорит Станислав Зиновьев.

Заводы «Эскорт» и «Актис» находятся в Новочеркасске. Их основателем является известный ростовский предприниматель Владимир Базиян. В 2017 году оба предприятия были признаны банкротами с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор. После открытия банкротной процедуры мощности «Актиса» арендовало ООО «Алекс Трейд», близкое к господину Базияну. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году ООО получило выручку в размере 3,6 млрд руб., чистая прибыль составила 65,5 млн руб. (более актуальных данных в системе нет).

Владимир Базиян на телефонный звонок “Ъ-Юг” не ответил. Указанные на официальном сайте «Алекс Трейд» телефоны оказались нерабочими.

Завод «Эскорт» производил нефтехимическое оборудование; в частности, в числе его заказчиков была «Роснефть».

Завод «Актис» способен производить широкий спектр стеклотары для пищевой и алкогольной промышленности. Проект предприятия разработан чешской компанией Teplotechna-Prima. После ввода третьей очереди производства в 2013 году завод может выпускать до 1,1 млрд единиц узкогорлой стеклотары в год.

Вадим Водолазов