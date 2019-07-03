Бюджетные миллиарды забетонировали

Нижегородская область вошла в тройку «лидеров» среди субъектов Приволжского федерального округа по количеству недостроев, в возведение которых были инвестированы бюджетные средства и строительство которых приостановлено более чем на полгода или полностью законсервировано. Как говорится в материалах Счетной палаты РФ, в регионе в 46 объектов незавершенного строительства вложено 3,1 млрд руб. бюджетных средств. В минстрое области сообщили, что количество незавершенных объектов, строительство которых финансируется из бюджета, на начало 2019 года сократилось на 22% по сравнению с началом 2018 года.



По данным Счетной палаты РФ (СП), опубликованным по итогам анализа открытых данных финансовой отчетности, содержащей сведения об объектах незавершенного строительства (ОНС) и вложениях в объекты недвижимого имущества, всего в России насчитывается 62,6 тыс. ОНС. Среди них — детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. С учетом текущего строительства, к началу 2019 года в эти объекты было вложено 4,048 трлн руб. бюджетных средств. Из общего числа 58 тыс. незаконченных строек относятся к ведению региональных властей. В них было вложено 2,9 трлн руб. В СП также отмечают, что бюджетное финансирование более чем 4 тыс. ОНС, возведение которых приостановлено более чем на полгода или заморожено, составило 260 млрд руб.

В Приволжском федеральном округе в стадии приостановки или консервации находится 406 строек. Объем бюджетного финансирования по этим проектам составил более 20 млрд руб. Наибольшее количество таких проектов насчитывается в Самарской области — 72, в Нижегородской области — 46, замыкает тройку «лидеров» с 42 замороженными объектами Удмуртия. При этом Самарская область оказалась лидером и по объему бюджетного финансирования, направленного в замороженные проекты, — 4,96 млрд руб., на втором месте по этому показателю Кировская область — 4,25 млрд руб., на третьем Нижегородская, которая вложила в объекты, чье строительство приостановилось, 3,1 млрд руб.

Меньше всего объектов незавершенного строительства, при строительстве которых было использовано бюджетное финансирование, среди регионов ПФО насчитывается в Татарстане. Здесь Счетная палата выявила всего пять долгостроев, в строительство которых вложили 213 млн руб. из бюджета. Шесть таких проектов насчитывается в Ульяновской области, где в стройку вложили 78,19 млн руб.

Проведенный Счетной палатой РФ анализ показал, что пальму первенства по объемам вложений, направленных в незавершенные объекты, строительство которых продолжается (не приостановлено и не заморожено), также удерживает Самарская область — 62,93 млрд руб. Следом идут Башкирия (47 млрд руб.) и Нижегородская область (43,9 млрд. руб.). Меньше всего бюджетных средств в ОНС направлено в Ульяновской (2,1 млрд руб.) и в Пензенской (3,28 млрд руб.) областях. Больше всего объектов, строительство которых идет за счет бюджетных средств, насчитывается в Башкирии (2070), Нижегородской (1481) и Самарской (1270) областях.

Добавим, что два региона ПФО — Мордовия и Пермский край — вообще не предоставили данных по имеющимся у них объектам незавершенного строительства, финансирование которых идет за счет бюджетных средств.

В нижегородском минстрое “Ъ-Приволжье” сообщили, что объем незавершенного строительства на территории региона, источником финансового обеспечения которого являются средства бюджетов всех уровней, на начало 2019 года сократился на 22% по сравнению с показателями на аналогичный период 2018 года. В министерстве уточнили, что 56% от общего объема строительства в области составляют объекты, включенные в государственные программы, реализация которых завершится в 2019–2024 годах. Остальные 44% составляют объекты, строительство которых по разным причинам было приостановлено. «В настоящее время решений о завершении их реализации или списании не принято», — добавили в министерстве.

В ближайшее время Счетная палата РФ намерена подготовить официальное письмо на имя президента, в котором сообщит о системных недостатках в сфере бюджетного строительства и предложит решение проблем.

Андрей Репин