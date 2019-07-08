О хорошем отношении к лошадям

Как выживала лошадь вместе со страной — в публикациях «Огонька».

№ 11, 1926 год. Виктор Шкловский

Крестьянская лошадь

Фото: Архив журнала "Огонёк"

Сейчас породистая лошадь в деревне имеется. Ее развели с барских конных заводов, получили из Красной армии. Лечили от чесотки. Выхаживали.

Рассказывают, как тащили волоком лошадей на лужок. Лежит конь и выедает траву, какую может достать. Его перетащат, он ест опять. Глядь, встал на ноги. А потом и поправится.

Жеребец Меценат прямо с бегов попал возить железо. Возил. Потом возил на салотопенный завод мертвых лошадей. Нашли Мецената, везли домой на дровнях. Подвесили, покормили и бегает сейчас Меценат.

Крепыш попал в армию, потом пахал. Неплохо пахал.

Породистые лошади — это не дворяне, это лучшие лошади. Они могут возить «и воду, и воеводу». Сейчас они будут возить крестьян. Собирают лошадей по стране. Племенной скот освобождается от налога. Устраивают случные пункты. На бега крестьянских лошадей приезжает правительство.

И наступает новое Возрождение. Возрождение крестьянской лошади.

Русская лошадь в основе своей неплоха, в ней есть своя кровь. Но она затаскана. Она не кормлена. Не знает овса и умеет есть солому с крыши. Ее держат в холодной конюшне без подстилки и дают пить холодную воду. Она затерта в тяжелой работе. Это как угнетенная национальность.

Необходимо улучшать условия труда крестьянской лошади. Но чтобы она сразу выплатила за хороший корм и конюшню, нужно сделать ее самое ценнее. Улучшать ее кровь.

Основываются коневодческие товарищества. Начинается сознательная работа по созданию новой русской лошади. Трактор и породистая лошадь теперь друзья.

№ 30, 1926 год

В красноармейском лагере

Фото: Архив журнала "Огонёк"

Одной из главных забот Наркомзема является обеспечение крестьянского хозяйства и Красной армии хорошей лошадью. Борьбе с безлошадностью должно быть уделено много внимания и средств, так как без лошади нет сельского хозяйства. Обеспечение же Красной конницы боевым конем — залог военной мощи Советского Союза.

№ 35, 1929 год

Крепче в седле!

Фото: Архив журнала "Огонёк"

Советский пролетариат, выполняя план строительства социализма, ни на одну минуту не может забыть об укреплении обороны нашей страны. Все силы на укрепление нашей доблестной Красной армии! На фото: кавалерийские состязания N-ской дивизии, празднующей свое 10-летие

№ 35, 1929 год

На конном рынке

Фото: Архив журнала "Огонёк"

Московская конная площадь (ныне на ее месте Морозовская детская клиническая больница.— «О») напоминает всеобщую мобилизацию лошадей. Они выстроились вдоль забора, с лоснящимися яблоками крупов и хвостами, заплетенными, как у невест, они томятся у крестьянских телег, у повозок, вырывая недоуздки из рук нетерпеливых барышников, размахивающих кнутами. Но вот что отличает нашу конную от дореволюционной — в фаворе тяжелая лошадь и почти нет легких лошадей. Пропал потребитель. Конная площадь торгует по преимуществу рабочими лошадьми.

Так мало знает Москва, что у нее под боком! Сзади боен раскинулось средневековье, конный торг, где каждая покупка и продажа сопровождается такими древними обычаями, таким азартом!

— Пятую лошадь покупают! — завистливо всплеснула руками баба.—Вот этот председатель,— указала она на крайний справа широкий затылок.— Андрюшка Селезнев. Как пришел в позапрошлом году из Красной армии, так и завернул дело. Теперь вот распродали всех маленьких лошадей и покупают битюгов. На трактор подписались.

Спецномер «Огонька», 1935 год

К 15-летию Первой конной армии

Фото: Архив журнала "Огонёк"

№ 6, 1939 год. И. Экслер

В донской степи

Фото: Архив журнала "Огонёк"

Многочисленные конные заводы донских степей не только разводят донскую лошадь, но и совершенствуют ее породу, учитывая современную тактику боя. Лошадь воспитывают с полуторалетнего возраста до того дня, как она переходит в группу производителей. Каждый из ее воспитателей получает 6 процентов с суммы выигрыша лошади на скачках. Выигравший 50 скачек получает звание ездока. Выигравший не менее 100 скачек — звание жокея. Работой молодых воспитателей руководит тренер. Одним из лучших тренеров донской степи является Михаил Иванович Карпенко. Всю свою жизнь он отдал воспитанию донских скакунов. С 15 лет пошел на работу «конмальчиком», потом стал ездоком и жокеем. Из 65 лет своей жизни 50 он провел на скаковых тренировочных конюшнях.

В донской степи на конезаводах есть немало стахановцев-жокеев, славящихся тем, что они «заездили», то есть выучили ходить под седлом, огромное количество скакунов без единой «аварии» — без каких бы то ни было случаев калечения людей и лошадей.