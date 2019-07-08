О хорошем отношении к лошадям

Как выживала лошадь вместе со страной — в публикациях «Огонька».
№ 11, 1926 год. Виктор Шкловский
Крестьянская лошадь
Сейчас породистая лошадь в деревне имеется. Ее развели с барских конных заводов, получили из Красной армии. Лечили от чесотки. Выхаживали.
Рассказывают, как тащили волоком лошадей на лужок. Лежит конь и выедает траву, какую может достать. Его перетащат, он ест опять. Глядь, встал на ноги. А потом и поправится.
Жеребец Меценат прямо с бегов попал возить железо. Возил. Потом возил на салотопенный завод мертвых лошадей. Нашли Мецената, везли домой на дровнях. Подвесили, покормили и бегает сейчас Меценат.
Крепыш попал в армию, потом пахал. Неплохо пахал.
Породистые лошади — это не дворяне, это лучшие лошади. Они могут возить «и воду, и воеводу». Сейчас они будут возить крестьян. Собирают лошадей по стране. Племенной скот освобождается от налога. Устраивают случные пункты. На бега крестьянских лошадей приезжает правительство.
И наступает новое Возрождение. Возрождение крестьянской лошади.
Русская лошадь в основе своей неплоха, в ней есть своя кровь. Но она затаскана. Она не кормлена. Не знает овса и умеет есть солому с крыши. Ее держат в холодной конюшне без подстилки и дают пить холодную воду. Она затерта в тяжелой работе. Это как угнетенная национальность.
Необходимо улучшать условия труда крестьянской лошади. Но чтобы она сразу выплатила за хороший корм и конюшню, нужно сделать ее самое ценнее. Улучшать ее кровь.
Основываются коневодческие товарищества. Начинается сознательная работа по созданию новой русской лошади. Трактор и породистая лошадь теперь друзья.
№ 30, 1926 год
В красноармейском лагере
Одной из главных забот Наркомзема является обеспечение крестьянского хозяйства и Красной армии хорошей лошадью. Борьбе с безлошадностью должно быть уделено много внимания и средств, так как без лошади нет сельского хозяйства. Обеспечение же Красной конницы боевым конем — залог военной мощи Советского Союза.
№ 35, 1929 год
Крепче в седле!
Советский пролетариат, выполняя план строительства социализма, ни на одну минуту не может забыть об укреплении обороны нашей страны. Все силы на укрепление нашей доблестной Красной армии! На фото: кавалерийские состязания N-ской дивизии, празднующей свое 10-летие
№ 35, 1929 год
На конном рынке
Московская конная площадь (ныне на ее месте Морозовская детская клиническая больница.— «О») напоминает всеобщую мобилизацию лошадей. Они выстроились вдоль забора, с лоснящимися яблоками крупов и хвостами, заплетенными, как у невест, они томятся у крестьянских телег, у повозок, вырывая недоуздки из рук нетерпеливых барышников, размахивающих кнутами. Но вот что отличает нашу конную от дореволюционной — в фаворе тяжелая лошадь и почти нет легких лошадей. Пропал потребитель. Конная площадь торгует по преимуществу рабочими лошадьми.
Так мало знает Москва, что у нее под боком! Сзади боен раскинулось средневековье, конный торг, где каждая покупка и продажа сопровождается такими древними обычаями, таким азартом!
— Пятую лошадь покупают! — завистливо всплеснула руками баба.—Вот этот председатель,— указала она на крайний справа широкий затылок.— Андрюшка Селезнев. Как пришел в позапрошлом году из Красной армии, так и завернул дело. Теперь вот распродали всех маленьких лошадей и покупают битюгов. На трактор подписались.
Спецномер «Огонька», 1935 год
К 15-летию Первой конной армии
№ 6, 1939 год. И. Экслер
В донской степи
Многочисленные конные заводы донских степей не только разводят донскую лошадь, но и совершенствуют ее породу, учитывая современную тактику боя. Лошадь воспитывают с полуторалетнего возраста до того дня, как она переходит в группу производителей. Каждый из ее воспитателей получает 6 процентов с суммы выигрыша лошади на скачках. Выигравший 50 скачек получает звание ездока. Выигравший не менее 100 скачек — звание жокея. Работой молодых воспитателей руководит тренер. Одним из лучших тренеров донской степи является Михаил Иванович Карпенко. Всю свою жизнь он отдал воспитанию донских скакунов. С 15 лет пошел на работу «конмальчиком», потом стал ездоком и жокеем. Из 65 лет своей жизни 50 он провел на скаковых тренировочных конюшнях.
В донской степи на конезаводах есть немало стахановцев-жокеев, славящихся тем, что они «заездили», то есть выучили ходить под седлом, огромное количество скакунов без единой «аварии» — без каких бы то ни было случаев калечения людей и лошадей.
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