В округ да около

Власти Удмуртии планируют объединить малые поселения в муниципальные округа, ссылаясь на сокращение численности сельского населения, снижение расходов и повышение управляемости территорий. Новую систему планируют ввести в 2020-2021 годах, когда закончится срок полномочий действующих органов местного самоуправления. Сохранить нынешнюю двухуровневую систему планируют лишь в крупных муниципалитетах. Эксперты считают, что это может негативно сказаться на качестве жизни селян и наоборот привести к колоссальному увеличению расходов для решения давно назревших проблем.

На заседании ассоциации законодательных органов власти ПФО председатель госсовета Удмуртии Алексей Прасолов рассказал о планах по объединению малых поселений в муниципальные округа. Он отметил, что существующая система местного самоуправления в республике была сформирована в середине 2000-ых годов. С тех пор, по словам господина Прасолова, изменилась численность сельского населения.

«Есть районы, где за последние 15 лет число жителей сократилось на 20-25%, а в поселениях на 40-50%. Люди переезжают в города и в крупные населенные пункты. Это привело к тому, что у нас некоторые муниципальные районы, особенно отдаленные, по числу жителей стали в несколько раз меньше отдельных сельских поселений»,— заявил Алексей Прасолов.

По мнению спикера регионального парламента, объединение малых поселений в округа позволит более эффективно использовать ресурсы, повысит управляемость территорий, сократит расходы на содержание управленческого аппарата и минимизирует затраты на проведение многочисленных выборов. «Значительная часть сельских поселений по сути живет за счет вышестоящих бюджетов. У большинства до 60% казны расходуется на содержание управленческого аппарата. В среднем по Удмуртии годовой бюджет сельского поселения — 2-2,5 млн руб. При таком финансировании эффективно решать вопросы очень сложно. И в это же время, существенные бюджетные средства вынуждены расходовать на проведение различного рода избирательных кампаний. Практика показывает, что организация выборов одного депутата сельского совета обходится в среднем в 110-120 тыс. руб.»,— добавил он.

Напомним, что в апреле 2019 года Госдума России приняла закон о введении в российскую систему местного самоуправления нового вида муниципального образования. Закон позволяет объединять сельские территории в муниципальные округа. Это позволит местным властям расширить географию объединительных процессов в регионе.

Ввести новую систему в Удмуртии планируют в 2020-2021 годах, когда в основном закончится срок полномочий действующих органов местного самоуправления. При этом будет учтено мнение населения. Сохранить действующую двухуровневую систему хотят лишь в крупных муниципалитетах.

Глава Красногорского района Владимир Корепанов поддерживает такую инициативу.

«Я считаю, что такая форма назрела, потому что сегодня особенно по сельским поселениям у нас довольно большое количество депутатов и очень сложно подобрать кандидатов, поэтому, я думаю, оптимальный вариант, который сегодня есть — это округа. У нас появится возможность выбрать из самых лучших и более квалифицированных людей»,— отметил господин Корепанов.

Также он сообщил, что пока в районе не подсчитывали количество возможных муниципальных округов.

И.о. директора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин считает, что, скорее всего, объединение ничем хорошим для граждан не закончится. «Возьмем, к примеру, Ярский район, МО «Бачумовское», райцентр — Яр, между ними расстояние 15 км. Если мы раньше, например, за справками какими-то ходили в местную администрацию, то теперь надо будет ездить в Яр. А дорог нет, они отвратительные и т.д. Для людей это серьезная проблема, о которой надо будет думать. Необходимо будет решать вопрос о том, чтобы были представительства в населенных пунктах. Но об этом сейчас пока никто не говорит, у них самая главная задача, насколько я понимаю, это финансовая оптимизация. Как это скажется на качестве муниципального управления? Сейчас никто об этом не задумывается»,— подчеркнул господин Тенсин.

Он отметил, что, возможно, «под шумок» дело дойдет и до объединения муниципальных районов, так как это тоже экономия. «Прежде чем начинать такие масштабные изменения, надо просчитать все возможные последствия. Я думаю, что этот тренд на укрупнение неизбежен. Поселения не жизнеспособны сейчас. Ликвидировав местное самоуправление и не дав ничего взамен, наши власти придут к тому, что будет расти социальное недовольство, неудовлетворенность работой органов власти в целом, не только местного самоуправления, но и органов республиканских»,— считает эксперт.

Оксана Мымрина