В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. Пресс-служба метро советует пассажирам покупать проездные билеты в кассах. Пополнить билеты можно онлайн через официальное приложение метрополитена.

На каких станциях возникли неполадки, не уточняется. С чем связан сбой в работе автоматов, неизвестно.

«Сейчас автоматы по продаже билетов (АПБ) работают нестабильно. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ. Приносим извинения за временные неудобства»,— сообщила пресс-служба метро на своей странице в Twitter.