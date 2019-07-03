Военный связист погорел на командировках подчиненных

Как стало известно “Ъ-Юг”, бывший командир 258-го батальона связи (войсковая часть 84881) подполковник запаса Владимир Кудлаев обвиняется в восьми эпизодах вымогательства взяток у подчиненных на общую сумму 230тыс. руб. По версии следствия, командир части требовал у военнослужащих деньги, угрожая проблемами с командировками. По материалам дела, военнослужащие передавали взятки подполковнику лично или перечисляли на банковскую карту. С офицером был расторгнут контракт, суд арестовал его. Сам фигурант отрицает причастность к вменяемым ему преступлениям.



Северо-Кавказский окружной военный суд не удовлетворил жалобу защитника подполковника запаса Владимира Кудлаева — Сергея Грицко на решение Новочеркасского гарнизонного военного суда о заключении под стражу бывшего командира 258-го батальона связи, обвиняемого в вымогательстве взяток у восьми подчиненных (п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ). В ходе судебного заседания подполковник Кудлаев и его защитник просили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

В судебных материалах говорится, что 36-летний уроженец Майкопа Владимир Кудлаев с 2000 года по 23 мая 2019 года проходил военную службу по контракту в звании подполковника и в должности командира войсковой части 84881. В мае нынешнего года в отношении подполковника были возбуждены уголовные дела по фактам вымогательства и получения взяток (позже они были объединены в одно производство). Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте бывшего командира до 28 июля 2019 года. Адвокат взятого под стражу подполковника Сергей Грицко оспорил решение суда как чрезмерно жесткое. В жалобе защитник указал, что некоторые свидетели уже отказались от данных следствию показаний и что требования стороны обвинения недостаточно обоснованы.

«Подполковник не собирается скрываться от следствия, он просит заключить его под домашний арест»,— рассказал “Ъ-Юг” господин Грицко. По его словам, Владимир Кудлаев не признает вменяемые ему преступления. Однако апелляционная инстанция сочла, что арест обоснован, поскольку подполковник может оказывать влияние на свидетелей, точнее, на бывших подчиненных через их непосредственных командиров, своих сослуживцев.

По версии следствия, с сентября 2017 года по декабрь 2018 года подполковник Кудлаев, будучи командиром войсковой части, получая от руководства телеграммы с направлением в командировки определенных военнослужащих, вызывал последних к себе в кабинет и требовал от них по 30 тыс. руб. за поездку. Как говорится в деле, подполковник пояснял подчиненным, что «в противном случае их ждут проблемы с командировкой». Военнослужащие выполняли условия командира, перечисляя ему деньги на банковскую карту или передавая лично в руки или через сослуживцев. Одному подчиненному командир снизил «таксу» до 20 тыс. руб.

Согласно протоколам допросов свидетелей, Кудлаев оказывает на них давление через вышестоящее командование, которое требует от военнослужащих изменить изобличающие подполковника показания.

Олег Горяев